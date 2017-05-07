Хамес вышел на первое место по результативности среди полузащитников Примеры

«Реал» на выезде обыграл «Гранаду» со счетом 4:0. Хавбек «сливочных» Хамес Родригес оформил дубль.

Таким образом, в текущем сезоне на счету 25-летнего колумбийца 11 голов и 12 результативных передач во всех матчах. Игрок обогнал полузащитника «Атлетика» Рауля Гарсию в споре за звание самого результативного игрока Ла Лиги.

Родригес присоединился к «Реалу» в июле 2014 года. «Монако» заработал на продаже Хамеса около 80 миллионов евро.