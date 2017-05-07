Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хамес вышел на первое место по результативности среди полузащитников Примеры

    «Реал» на выезде обыграл «Гранаду» со счетом 4:0. Хавбек «сливочных» Хамес Родригес оформил дубль.

    Таким образом, в текущем сезоне на счету 25-летнего колумбийца 11 голов и 12 результативных передач во всех матчах. Игрок обогнал полузащитника «Атлетика» Рауля Гарсию в споре за звание самого результативного игрока Ла Лиги.

    Родригес присоединился к «Реалу» в июле 2014 года. «Монако» заработал на продаже Хамеса около 80 миллионов евро.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2017 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 7 мая 2017, 02:22

      Он и Мората - будущее Реала. Если конечно их начнут выводить на первые роли. Бенза и Иско они уже должны были заменить...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > panmon 7 мая 2017, 05:01

      Про Иско было смешно,жги еще,бро))!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > panmon 7 мая 2017, 12:20

      иско молодой, ты чего?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11