Аленичев не поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о взаимоотношениях с бывшим наставником красно-белых Дмитрием Аленичевым. По словам итальянца, Аленичев не поздравил его с победой москвичей в РФПЛ.

– Вас поздравил с чемпионством бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев?

– Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол.

– Когда и где?

– Не помню!

– В одной команде или друг против друга?

– В разных. Счет тоже не вспомню. Одна забила, кажется, 18 голов, другая примерно столько же. Мы просто встретились с общими знакомыми и друзьями, провели матч.

Напомним, «Спартак» одержал победу в чемпионате России впервые с 2001 года.