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Аленичев не поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»

16 мая 2017, 01:22
44

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о взаимоотношениях с бывшим наставником красно-белых Дмитрием Аленичевым. По словам итальянца, Аленичев не поздравил его с победой москвичей в РФПЛ.

– Вас поздравил с чемпионством бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев?

– Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол.

– Когда и где?

– Не помню!

– В одной команде или друг против друга?

– В разных. Счет тоже не вспомню. Одна забила, кажется, 18 голов, другая примерно столько же. Мы просто встретились с общими знакомыми и друзьями, провели матч.

Напомним, «Спартак» одержал победу в чемпионате России впервые с 2001 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (44)
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turist82
1494907795
Кроме презерения такие журналисты - ничего не вызывают. Помойные крысы и не больше
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BoltCX
1494909848
Вот редиска! Завидует, наверное.
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Mahone
1494909879
Зря не поздравил
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Диктор
1494909969
Зависть-это Аленичева не красит.
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datura
1494911604
Уж очень много внимания всем этим ничего не значащим раскланиваниям. Расскажите уже нам кто выше приподнял шляпу при встрече!
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RedWhiteFans2
1494912432
Очередная провокация и вброс редакции для травли болельщиков. Аленичев сделал свою работу , Каррера довёл Ее до конца. А в губы целоваться дело каждого.
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dok66
1494923050
Да еще поздравит . Зачем в "дамские обиды" играть . И Каррера ему спасибо скажет . Отблеск Аленичева в золоте Спартака все равно есть .
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APchelov
1494923894
Вот это зависть. Что и следовало ожидать. Или Аленичев ждёт, когда Каррера объявит ему благодарность. Бабский характер. И Спартак мечтал добиться чего-то с этим аленем? )))
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mgordeev
1494924067
Ну конечно, это же не Арсенал! Вообще очень хорошо, что таких людей как Аленичев сейчас держат от Спартака подальше. Все началось с его мерзотного интервью про тренера в бытность игрока все закончилось его бездарной работой в качестве тренера.
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Д Альбертини
1494924705
Мда.. точно АЛЕНИчев. Опять же, он не обязан звонить и поздравлять, Это его личное дело. Но с другой стороны, чисто по человечески, Можно было и поздравить
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