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    Аленичев не поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о взаимоотношениях с бывшим наставником красно-белых Дмитрием Аленичевым. По словам итальянца, Аленичев не поздравил его с победой москвичей в РФПЛ.

    – Вас поздравил с чемпионством бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев?

    – Нет. Мы с ним не общаемся. Но, кстати, недавно виделись, даже поиграли в мини-футбол.

    – Когда и где?

    – Не помню!

    – В одной команде или друг против друга?

    – В разных. Счет тоже не вспомню. Одна забила, кажется, 18 голов, другая примерно столько же. Мы просто встретились с общими знакомыми и друзьями, провели матч.

    Напомним, «Спартак» одержал победу в чемпионате России впервые с 2001 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2017 01:22
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 мая 2017, 20:27

      Звонить должен более сильный более слабому..

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 мая 2017, 20:10

      А чего, Аленичев гнилушка??? Сам не смог, зависть заедает?

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 мая 2017, 18:41

      Пацаненок из песочницы!!!!

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 16 мая 2017, 15:37

      Я ему тоже не звонил...:)

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 мая 2017, 11:51

      Мда.. точно АЛЕНИчев. Опять же, он не обязан звонить и поздравлять, Это его личное дело. Но с другой стороны, чисто по человечески, Можно было и поздравить

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 16 мая 2017, 11:41

      Ну конечно, это же не Арсенал! Вообще очень хорошо, что таких людей как Аленичев сейчас держат от Спартака подальше. Все началось с его мерзотного интервью про тренера в бытность игрока все закончилось его бездарной работой в качестве тренера.

      6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 мая 2017, 11:38

      Вот это зависть. Что и следовало ожидать. Или Аленичев ждёт, когда Каррера объявит ему благодарность. Бабский характер. И Спартак мечтал добиться чего-то с этим аленем? )))

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 мая 2017, 11:32

      Тут вся штука в багаже. Позвонит поздравить - обязательно зайдет речь. Алень вроде оставлял, а Каррера вроде как не пользовался. Ну и нормально непользованую вещь попросить взад, но и стремно...

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 11:24

      Да еще поздравит . Зачем в "дамские обиды" играть . И Каррера ему спасибо скажет . Отблеск Аленичева в золоте Спартака все равно есть .

      -2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > dok66 16 мая 2017, 16:06

      Ржавчина была, её убрали. Отблеска не было.

      1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 16 мая 2017, 10:56

      Что же теперь будет...!)

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