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    Терри: «Сначала я забил гол, а потом позволил сравнять сопернику счет. Смешанные эмоции»

    Защитник «Челси» Джон Терри поделился эмоциями от матча 28-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (4:3). Напомним, футболист стал автором одного из забитых голов.

    «Сумасшедший матч. Сначала я забил гол, а потом позволил сопернику сравнять счет. Смешанные эмоции. Рад, что удалось забить. Я должен был это сделать. Рад, что вышел в стартовом составе, забил гол, а команда победила. Важно сохранить ход и настрой перед финалом Кубка Англии», – сказал игрок.

    Напомним, ранее стало известно, что Терри покинет «Челси» по окончании сезона.

    Источник: BBC

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    16.05.2017 01:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 мая 2017, 07:41

      обоим командам уже ни чего не надо вот и выдали супер голевую игру

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 16 мая 2017, 06:02

      Такая чудная ничья ускользнула (

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 16 мая 2017, 03:26

      Что и говорить: герой матча!!!

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