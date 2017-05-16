Терри: «Сначала я забил гол, а потом позволил сравнять сопернику счет. Смешанные эмоции»

Защитник «Челси» Джон Терри поделился эмоциями от матча 28-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (4:3). Напомним, футболист стал автором одного из забитых голов.

«Сумасшедший матч. Сначала я забил гол, а потом позволил сопернику сравнять счет. Смешанные эмоции. Рад, что удалось забить. Я должен был это сделать. Рад, что вышел в стартовом составе, забил гол, а команда победила. Важно сохранить ход и настрой перед финалом Кубка Англии», – сказал игрок.

Напомним, ранее стало известно, что Терри покинет «Челси» по окончании сезона.