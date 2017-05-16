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    Каррера: «Если тренер начинает говорить о судьях, он автоматически придумывает себе некое алиби»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о судействе. По словам специалиста, его больше беспокоят ошибки футболистов, нежели судейские просчеты.

    – Вы совсем не говорили о судьях, при этом «Спартак» долгое время не бил пенальти. Поводы для критики арбитров наверняка возникали. Может, был рядом человек, с кем все это все-таки обсуждали?

    – Нет. Внутри себя могу соглашаться или не соглашаться с рефери, но на публику это не выношу никогда. Если тренер начинает говорить о судьях, он автоматически придумывает себе некое алиби. Арбитр может принять неверное решение, но меня больше беспокоят ошибки футболистов. Их я могу поправить, а на действия арбитров повлиять не могу.

    – Вы правда заплакали, когда узнали о чемпионстве?

    – Да. Такие победы – очень трогательные и красивые моменты. И мои эмоции легко поймут люди, которые выигрывали титулы как футболисты или тренеры. Очень искренние ощущения! Посвящаю чемпионство моей семье, которую я вынужден был оставить в Италии – жена и дочери приезжают ко мне в гости. И, конечно, супруге, которая терпит меня 30 лет (смеется).

    Напомним, «Спартак» впервые с 2001 года одержал победу в чемпионатах России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2017 00:18
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 17 мая 2017, 07:39

      Браво, Каррера!

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 мая 2017, 12:24

      Как всегда, краток, лаконичен и по делу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 16 мая 2017, 11:20

      Правильно если хорошо играешь то судьи не в силах че то сделать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 11:15

      Луческе на заметку.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 16 мая 2017, 10:26

      Интересно на кого он намекает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 мая 2017, 10:02

      А вот есть у нас такие тренеры, которые все время плачут по поводу судейства!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 16 мая 2017, 08:30

      Твои слова, да Луческу в уши!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 16 мая 2017, 08:11

      Только респект такому тренеру ведь это Правда!! !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2017, 07:48

      Красавчик-этим ты во многом отличаешься от других тренеров.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 мая 2017, 06:50

      Вот кто может нам помочь в сборной, может его назначить помощником Черчесова???

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > пряник929 16 мая 2017, 07:11

      Может наоборот, Черчесова помощником Карреры )))

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > a-rakhmatov 16 мая 2017, 08:26

      Смена пройдет по накатанной... проигрыш и саломон в отставку, Массимо сначало ио, а потом главный

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > a-rakhmatov 16 мая 2017, 12:58

      вспомни сценарий Спартака...

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