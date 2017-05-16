Каррера: «Если тренер начинает говорить о судьях, он автоматически придумывает себе некое алиби»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о судействе. По словам специалиста, его больше беспокоят ошибки футболистов, нежели судейские просчеты.

– Вы совсем не говорили о судьях, при этом «Спартак» долгое время не бил пенальти. Поводы для критики арбитров наверняка возникали. Может, был рядом человек, с кем все это все-таки обсуждали?

– Нет. Внутри себя могу соглашаться или не соглашаться с рефери, но на публику это не выношу никогда. Если тренер начинает говорить о судьях, он автоматически придумывает себе некое алиби. Арбитр может принять неверное решение, но меня больше беспокоят ошибки футболистов. Их я могу поправить, а на действия арбитров повлиять не могу.

– Вы правда заплакали, когда узнали о чемпионстве?

– Да. Такие победы – очень трогательные и красивые моменты. И мои эмоции легко поймут люди, которые выигрывали титулы как футболисты или тренеры. Очень искренние ощущения! Посвящаю чемпионство моей семье, которую я вынужден был оставить в Италии – жена и дочери приезжают ко мне в гости. И, конечно, супруге, которая терпит меня 30 лет (смеется).

Напомним, «Спартак» впервые с 2001 года одержал победу в чемпионатах России.