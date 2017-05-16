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  • Каррера: «Если тренер начинает говорить о судьях, он автоматически придумывает себе некое алиби»

Каррера: «Если тренер начинает говорить о судьях, он автоматически придумывает себе некое алиби»

16 мая 2017, 00:18
20

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о судействе. По словам специалиста, его больше беспокоят ошибки футболистов, нежели судейские просчеты.

– Вы совсем не говорили о судьях, при этом «Спартак» долгое время не бил пенальти. Поводы для критики арбитров наверняка возникали. Может, был рядом человек, с кем все это все-таки обсуждали?

– Нет. Внутри себя могу соглашаться или не соглашаться с рефери, но на публику это не выношу никогда. Если тренер начинает говорить о судьях, он автоматически придумывает себе некое алиби. Арбитр может принять неверное решение, но меня больше беспокоят ошибки футболистов. Их я могу поправить, а на действия арбитров повлиять не могу.

– Вы правда заплакали, когда узнали о чемпионстве?

– Да. Такие победы – очень трогательные и красивые моменты. И мои эмоции легко поймут люди, которые выигрывали титулы как футболисты или тренеры. Очень искренние ощущения! Посвящаю чемпионство моей семье, которую я вынужден был оставить в Италии – жена и дочери приезжают ко мне в гости. И, конечно, супруге, которая терпит меня 30 лет (смеется).

Напомним, «Спартак» впервые с 2001 года одержал победу в чемпионатах России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (20)
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bset
1494885090
Да тут сразу понятно, кто приехал в Россию делать себе имя и трофеи брать, а кто приехал денег подзаработать и поплакать о судействе.
Ответить
Алексей Гозиас
1494885493
Красавчик
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forward33
1494885799
Золотые слова говоришь))))
Ответить
GROM_969
1494887547
В точку!
Ответить
Max Urbanov
1494901829
Луческу негодует
Ответить
Диктор
1494910080
Красавчик-этим ты во многом отличаешься от других тренеров.
Ответить
MrRonRSM
1494911479
Только респект такому тренеру ведь это Правда!! !
Ответить
Grom1987
1494912658
Твои слова, да Луческу в уши!
Ответить
OfaZavr
1494922501
Луческе на заметку.
Ответить
Д Альбертини
1494926662
Как всегда, краток, лаконичен и по делу
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