Каррера: «Я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю с ребенком в карты, стараюсь выиграть!»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о выступлении команды в весенней части чемпионата России, а также отметил нацеленность на победу в каждом матче. Напомним, красно-белые обеспечили себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.

– Сейчас можете вспомнить тот самый момент, когда поверили: «Спартак» способен стать первым?

– В марте, когда возобновился чемпионат, сыграли с «Краснодаром», и я увидел, что команда хорошо готова физически. Дальше двигались вперед, а «Зенит» и ЦСКА теряли очки. Постепенно отрыв увеличивался, и тогда мы начали верить, что есть хорошая возможность взять титул.

– О намерении завоевать золото вы сказали на первой же пресс-конференции. Хотя руководство тогда заявляло, что задача – попасть в тройку.

– Да, все так и было. Но я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю в карты с ребенком, стараюсь выиграть! Если у тебя нет амбиций, если не ставишь перед собой самую высокую планку, какой вообще смысл ввязываться в дело?

– Неужели второе или третье место расценили бы как провал?

– Нет. Бывают ситуации, когда команде не удается финишировать первой, но лишь потому, что конкуренты оказались сильнее. Речь идет о том, что необходимо выжимать максимум из своих возможностей, чтобы не ссылаться потом на невезение. Думаю, нам это удалось.