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  • Каррера: «Я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю с ребенком в карты, стараюсь выиграть!»

Каррера: «Я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю с ребенком в карты, стараюсь выиграть!»

15 мая 2017, 23:27
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о выступлении команды в весенней части чемпионата России, а также отметил нацеленность на победу в каждом матче. Напомним, красно-белые обеспечили себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.

– Сейчас можете вспомнить тот самый момент, когда поверили: «Спартак» способен стать первым?

– В марте, когда возобновился чемпионат, сыграли с «Краснодаром», и я увидел, что команда хорошо готова физически. Дальше двигались вперед, а «Зенит» и ЦСКА теряли очки. Постепенно отрыв увеличивался, и тогда мы начали верить, что есть хорошая возможность взять титул.

– О намерении завоевать золото вы сказали на первой же пресс-конференции. Хотя руководство тогда заявляло, что задача – попасть в тройку.

– Да, все так и было. Но я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю в карты с ребенком, стараюсь выиграть! Если у тебя нет амбиций, если не ставишь перед собой самую высокую планку, какой вообще смысл ввязываться в дело?

– Неужели второе или третье место расценили бы как провал?

– Нет. Бывают ситуации, когда команде не удается финишировать первой, но лишь потому, что конкуренты оказались сильнее. Речь идет о том, что необходимо выжимать максимум из своих возможностей, чтобы не ссылаться потом на невезение. Думаю, нам это удалось.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Dellleone
1494881144
С ребенком явно перебор !!!
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Prince_of_Dark
1494881301
Вам это удалось.Спартак с Победой и Фанатов тоже.
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Вадим 1972
1494882182
Ну ребёнку то можно поддаться. А как тренер конечно МОЛОДЕЦ !!! В этом году СПАРТАК действительно смотрелся командой, хотя ещё надо работать и работать.
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xColaz
1494883920
Про ребенка согласен с Каррерой! Нельзя никому поддаваться! Финал будет один.. плохой! Не будет ни победителя, ни нормального ребенка в итоге! Неужели только мне это кажется очевидным? Кто из великих победителей так делал? Всегда повторяю - учите и учитывайте (!) историю
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Protosser
1494917796
Если поддаваться ребенку: 1) Ты его не уважаешь 2) Он никогда не научится побеждать
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Alex3920486
1494920905
Карера, не еби нам голову....Просто ты отлично поработал и собрал какой, ни какой костяк...
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Д Альбертини
1494926548
Ну.. логично)
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