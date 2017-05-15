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    Каррера: «Я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю с ребенком в карты, стараюсь выиграть!»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о выступлении команды в весенней части чемпионата России, а также отметил нацеленность на победу в каждом матче. Напомним, красно-белые обеспечили себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.

    – Сейчас можете вспомнить тот самый момент, когда поверили: «Спартак» способен стать первым?

    – В марте, когда возобновился чемпионат, сыграли с «Краснодаром», и я увидел, что команда хорошо готова физически. Дальше двигались вперед, а «Зенит» и ЦСКА теряли очки. Постепенно отрыв увеличивался, и тогда мы начали верить, что есть хорошая возможность взять титул.

    – О намерении завоевать золото вы сказали на первой же пресс-конференции. Хотя руководство тогда заявляло, что задача – попасть в тройку.

    – Да, все так и было. Но я всегда ставлю цель побеждать. Даже когда играю в карты с ребенком, стараюсь выиграть! Если у тебя нет амбиций, если не ставишь перед собой самую высокую планку, какой вообще смысл ввязываться в дело?

    – Неужели второе или третье место расценили бы как провал?

    – Нет. Бывают ситуации, когда команде не удается финишировать первой, но лишь потому, что конкуренты оказались сильнее. Речь идет о том, что необходимо выжимать максимум из своих возможностей, чтобы не ссылаться потом на невезение. Думаю, нам это удалось.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2017 23:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 мая 2017, 12:22

      Ну.. логично)

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 16 мая 2017, 10:48

      Карера, не еби нам голову....Просто ты отлично поработал и собрал какой, ни какой костяк...

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 мая 2017, 09:56

      Если поддаваться ребенку:
      1) Ты его не уважаешь
      2) Он никогда не научится побеждать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 16 мая 2017, 00:32

      Про ребенка согласен с Каррерой! Нельзя никому поддаваться! Финал будет один.. плохой! Не будет ни победителя, ни нормального ребенка в итоге! Неужели только мне это кажется очевидным? Кто из великих победителей так делал? Всегда повторяю - учите и учитывайте (!) историю

      6
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 16 мая 2017, 00:03

      Ну ребёнку то можно поддаться.
      А как тренер конечно МОЛОДЕЦ !!!
      В этом году СПАРТАК действительно смотрелся командой, хотя ещё надо работать и работать.

      0
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 15 мая 2017, 23:48

      Вам это удалось.Спартак с Победой и Фанатов тоже.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 мая 2017, 23:45

      С ребенком явно перебор !!!

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