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    «Спартак», ЦСКА и «Зенит» получили еврокубковую лицензию на следующий сезон

    Как сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин, семь клубов РФПЛ, включая «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Рубин» и «Локомотив», получили лицензии на участие в европейских клубных турнирах в сезоне-2017/18. По его словам, в лицензии было отказано лишь «Уралу».

    «На еврокубки было подано восемь заявок, из них семь получили лицензии УЕФА – «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» и «Рубин». Не получил лицензию «Урал», – сказал Летин.

    Напомним, что «Спартак» как обладатель чемпионского титула, начнет свои выступления с группового раунда Лиги чемпионов. ЦСКА и «Зенит» также уже обеспечили себе участие в еврокубках, командам осталось выяснить, кто из них отправится в квалификацию ЛЧ, а кто – в Лигу Европы. За четвертое место, тоже дающее право на участие в ЛЕ, ведут борьбу «Краснодар», «Терек» и «Ростов». «Локомотив» примет участие в групповой стадии Лиги Европы как обладатель Кубка России.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 18:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2017, 10:37

      Странно, что Рубин подает заявку с такой игрой и позицией в таблице.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 19:25

      Вот почему Урал и должен был проиграть Локо . Все равно без лицензии , и это было ясно до игры . Стадион был построен к еврокубкам , но сейчас перестраивается к ЧМ ,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 19:05

      Ну удачи!!!!1 Всем российским клубам

      3
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 мая 2017, 18:54

      Странно, что Терек не подал заявку, видимо они не рассчитывают на лигу Европы

      2
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      Рейтинг: +581

      Чеба 15 мая 2017, 18:41

      А зачем подают заявки, такие как Урал? Они же не попадают никуда!

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > Чеба 15 мая 2017, 18:53

      Они видимо подали заявку до финала кубка

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Чеба 15 мая 2017, 18:55

      Они подали заявку заблаговременно после попадания в финал кубка страны, так как этот трофей даёт право на участие в ЛЕ.

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