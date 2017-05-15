«Спартак», ЦСКА и «Зенит» получили еврокубковую лицензию на следующий сезон

Как сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин, семь клубов РФПЛ, включая «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Рубин» и «Локомотив», получили лицензии на участие в европейских клубных турнирах в сезоне-2017/18. По его словам, в лицензии было отказано лишь «Уралу».

«На еврокубки было подано восемь заявок, из них семь получили лицензии УЕФА – «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Ростов», «Локомотив» и «Рубин». Не получил лицензию «Урал», – сказал Летин.

Напомним, что «Спартак» как обладатель чемпионского титула, начнет свои выступления с группового раунда Лиги чемпионов. ЦСКА и «Зенит» также уже обеспечили себе участие в еврокубках, командам осталось выяснить, кто из них отправится в квалификацию ЛЧ, а кто – в Лигу Европы. За четвертое место, тоже дающее право на участие в ЛЕ, ведут борьбу «Краснодар», «Терек» и «Ростов». «Локомотив» примет участие в групповой стадии Лиги Европы как обладатель Кубка России.