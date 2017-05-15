Ола: «Ювентус» «приблизился» к Толиссо»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что полузащитник Корентин Толиссо приблизился к переходу в «Ювентус», однако, по его словам, в последнее время ситуация успокоилась.

В прошлом году 22-летнего игрока связывали с переходом в «Наполи», в январе свою заинтересованность к нему обозначил туринский гранд, но «ткачи» отказались продавать футболиста.

Также глава французского клуба высказал мнение относительно будущего нападающего Александра Лаказетта.

«Шанс Лаказетта остаться в «Лионе» – 50 на 50, в большей степени это зависит от него. Когда игрок приходит и просит вас продать его в клуб, который сделал выгодное предложение, было бы неправильно захлопнуть перед ним дверь.

Также наверняка можно сказать, что такой форвард, как он, забивающий 25-30 голов за сезон, имеет определенную цену.

Что касается Толиссо, то к нему «приблизился» большой итальянский клуб, который будет играть в финале Лиги чемпионов, но на данный момент все успокоилось», – сказал Ола.

Ранее сообщалось, что «бьянконери» готовы заплатить за француза 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Толиссо забил 14 голов и сделал шесть результативных передач в 45-ти поединках. Его действующий контракт рассчитан до июня 2020 года.