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    Ола: «Ювентус» «приблизился» к Толиссо»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что полузащитник Корентин Толиссо приблизился к переходу в «Ювентус», однако, по его словам, в последнее время ситуация успокоилась.

    В прошлом году 22-летнего игрока связывали с переходом в «Наполи», в январе свою заинтересованность к нему обозначил туринский гранд, но «ткачи» отказались продавать футболиста.

    Также глава французского клуба высказал мнение относительно будущего нападающего Александра Лаказетта.

    «Шанс Лаказетта остаться в «Лионе» – 50 на 50, в большей степени это зависит от него. Когда игрок приходит и просит вас продать его в клуб, который сделал выгодное предложение, было бы неправильно захлопнуть перед ним дверь.

    Также наверняка можно сказать, что такой форвард, как он, забивающий 25-30 голов за сезон, имеет определенную цену.

    Что касается Толиссо, то к нему «приблизился» большой итальянский клуб, который будет играть в финале Лиги чемпионов, но на данный момент все успокоилось», – сказал Ола.

    Ранее сообщалось, что «бьянконери» готовы заплатить за француза 25 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Толиссо забил 14 голов и сделал шесть результативных передач в 45-ти поединках. Его действующий контракт рассчитан до июня 2020 года.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2017 12:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:11

      Жду оооооооочень. Великолепнейший игрок!!!!

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