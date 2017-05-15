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    «Спартак» могут оштрафовать за четыре нарушения регламента

    На ближайшем заседании КДК РФС будет рассмотрен эпизод с болельщиками «Спартака», которые выбежали на поле в матче 29-го тура Премьер-лиги с «Амкаром». Счет в этом матче – 1:0. Стоит отметить, что столичному клубу грозят штрафы еще по трем пунктам.

    «Матч ЦСКА«Арсенал». Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику. Матч «Крылья Советов»«Зенит». Болельщики гостей использовали пиротехнику.

    Матч «Амкар» – «Спартак»: болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сидели на ограждении стадиона между полем и трибуной, а также фанаты гостей массово выбежали на поле», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Само заседание запланировано на вторник, 16 мая. Начало – в 13:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2017 11:54
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 19:37

      Вот пермяки смотрели на фанов Спартака после матча и думали : "Дикий народ ! Дети гор!" . Спустились ... Вообще нужно уважать соперника .

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 15 мая 2017, 18:35

      Спартак кдк доил и продолжает доить, нашли блин корову

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 мая 2017, 17:54

      КДК только и ищет повод.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 мая 2017, 14:12

      Ещё в Древнем Риме толпа требовала хлеба и зрелищ.. С тех пор времени прошло до.уя,но по сути ничего не поменялось.. Толпа на трибунах, патриции в банях или на ВИП-трибунах,а рабы(миллионеры) на арене...

      Эти кричалки фанатские-удел толпы.. Штраф с клуба вроде бы не справедлив, но клуб на этой толпе уродов тоже делает свои деньги- шарфик продали,вот и отбили бабочки... Футболочку нарисовали "Массимо грацио" или "Грацио,.ля"-вот и штрафы отбили и навар поимели...

      И это не только Спартак, а и любой другой клуб не редко грешит таким бизнесом...

      Вот взять наш сайт- некоторые комментаторы так выступают, что порой может показаться, что они больше причастны к чемпионству Спартака, чем Каррера...

      Игроки команд иногда подходят к трибунами и тем самым говорят фанатам:-" Да,ребята, мы вас любим,мы за вас играем, а вы- наш двенадцатый игрок"" Ну вот таким образом и начинается эта игра под названием Кто кого больше подставит?

      0
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      Рейтинг: -45

      stream15 15 мая 2017, 14:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартак надо отправить в пердив пожизненно.

      -9
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      ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > stream15 15 мая 2017, 20:51

      Это тебя дурака надо куда-нибудь отправить пожизненно.

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 15 мая 2017, 13:56

      ничего страшного не произошло
      нормальное явление
      празднуют люди
      дождались таки
      .

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Робинзон 15 мая 2017, 15:47

      В ситуации с празднованиями да, это даже позитив. НО вообще в целом проблем с болельщика реально много, там нацистов кучи, дебоширов и куча подобного. Пока их всех не "отстранят", нормальные (обычные) люди на футбол массово ходить так и не будут

      1
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      Рейтинг: +979

      directorpg 15 мая 2017, 13:50

      Поведение болельщиков - отражение состояния общества в целом. Штрафы не помогут.

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 15 мая 2017, 13:08

      Наказать Амкар, за организацию!

      -3
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      Рейтинг: +382

      лёха72 15 мая 2017, 12:39

      ЗА СЧЁТ СПАРТАКА И ЖИВУТ НА ШТРАФАХ

      7
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      Рейтинг: +886

      xColaz > лёха72 15 мая 2017, 12:44

      Ага, не честно! Деньги должны компенсировать самому клубу, ведь клуб теряет деньги из-за неадекватных болельщиков (ведь нормальные в итоге не приходят на игры)

      2
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 15 мая 2017, 12:35

      А хорошо в КДК устроились, да? Ноль процентов КПД от их подобных штрафов, зато сами непрерывно деньги гребут, фактически не прикладывая для этого никаких усилий. Супер работа! Как бы туда устроиться? ))

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