Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» могут оштрафовать за четыре нарушения регламента

«Спартак» могут оштрафовать за четыре нарушения регламента

15 мая 2017, 11:54
18

На ближайшем заседании КДК РФС будет рассмотрен эпизод с болельщиками «Спартака», которые выбежали на поле в матче 29-го тура Премьер-лиги с «Амкаром». Счет в этом матче – 1:0. Стоит отметить, что столичному клубу грозят штрафы еще по трем пунктам.

«Матч ЦСКА«Арсенал». Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику. Матч «Крылья Советов»«Зенит». Болельщики гостей использовали пиротехнику.

Матч «Амкар» – «Спартак»: болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сидели на ограждении стадиона между полем и трибуной, а также фанаты гостей массово выбежали на поле», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Само заседание запланировано на вторник, 16 мая. Начало – в 13:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Арсенал Григорьянц Артур
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rammax fcsm
1494839085
А при чём тут Спартак? Не обеспечена безопасность принимающей стороной, с ней и разбирайтесь...
Ответить
nirita
1494840085
Видимо у КДК ещё не полные мешки.
Ответить
oyabun
1494840915
А хорошо в КДК устроились, да? Ноль процентов КПД от их подобных штрафов, зато сами непрерывно деньги гребут, фактически не прикладывая для этого никаких усилий. Супер работа! Как бы туда устроиться? ))
Ответить
лёха72
1494841181
ЗА СЧЁТ СПАРТАКА И ЖИВУТ НА ШТРАФАХ
Ответить
Чеба
1494842884
Наказать Амкар, за организацию!
Ответить
directorpg
1494845435
Поведение болельщиков - отражение состояния общества в целом. Штрафы не помогут.
Ответить
Робинзон
1494845760
ничего страшного не произошло нормальное явление празднуют люди дождались таки .
Ответить
stream15
1494846527
спартак надо отправить в пердив пожизненно.
Ответить
OfaZavr
1494860059
КДК только и ищет повод.
Ответить
dok66
1494866268
Вот пермяки смотрели на фанов Спартака после матча и думали : "Дикий народ ! Дети гор!" . Спустились ... Вообще нужно уважать соперника .
Ответить
Главные новости
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
5
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
Все новости
Все новости
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
23:10
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
22:41
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
22:19
3
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+