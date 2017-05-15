«Спартак» могут оштрафовать за четыре нарушения регламента

На ближайшем заседании КДК РФС будет рассмотрен эпизод с болельщиками «Спартака», которые выбежали на поле в матче 29-го тура Премьер-лиги с «Амкаром». Счет в этом матче – 1:0. Стоит отметить, что столичному клубу грозят штрафы еще по трем пунктам.

«Матч ЦСКА – «Арсенал». Болельщики обеих команд скандировали ненормативную лексику. Матч «Крылья Советов» – «Зенит». Болельщики гостей использовали пиротехнику.

Матч «Амкар» – «Спартак»: болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, скандировали ненормативную лексику, сидели на ограждении стадиона между полем и трибуной, а также фанаты гостей массово выбежали на поле», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Само заседание запланировано на вторник, 16 мая. Начало – в 13:00 по московскому времени.