Футболисты «Динамо» повредили кубок, врученный за победу в ФНЛ

Футболисты московского «Динамо» серьезно повредили кубок, который команда получила за победу в ФНЛ. Напомним, столичный клуб обеспечил себе выход в Премьер-лигу по итогам следующего сезона.

«Игроки во время празднования возвращения в премьер-лигу повредили трофей. Главная чаша оторвалась от постамента и держится на одном винте, нижняя же часть фактически отделена от верхней, – заявил источник в клубе.

Кубок был вручен команде после победы в матче 37-го тура ФНЛ против «Шинника» (1:0).