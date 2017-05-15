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    Футболисты «Динамо» повредили кубок, врученный за победу в ФНЛ

    Футболисты московского «Динамо» серьезно повредили кубок, который команда получила за победу в ФНЛ. Напомним, столичный клуб обеспечил себе выход в Премьер-лигу по итогам следующего сезона.

    «Игроки во время празднования возвращения в премьер-лигу повредили трофей. Главная чаша оторвалась от постамента и держится на одном винте, нижняя же часть фактически отделена от верхней, – заявил источник в клубе.

    Кубок был вручен команде после победы в матче 37-го тура ФНЛ против «Шинника» (1:0).

    Источник: «Советский спорт»

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    15.05.2017 01:48
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +26

      pntrz 19 мая 2017, 14:32

      ничего страшного, через год, снова попробуют подержать данный кубок

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 мая 2017, 14:46

      Значит, хреново сделано, если винтики отрываются. Болтами крепить надо

      0
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      Рейтинг: +1168

      Argon 15 мая 2017, 11:47

      АААааааа! Какой кошмар? Где они теперь возьмут отвертку!? Это новость - сенсация!
      ...
      Их все ломают! А ну такой толпой всю ночь бухать из него.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 15 мая 2017, 10:41

      Они не только кривоногие, но и рукожопые оказываются ))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 10:37

      Да ничего . Отремонтируют . Или новый сделают , сломанный себе на память оставят .

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 15 мая 2017, 10:23

      Что то часто у наших команд кубки ломаются

      0
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 15 мая 2017, 10:16

      Ой, да там кубок то некрасивый. мб тогда новый крутой сделают))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 мая 2017, 10:02

      Надо вместо кубка чугунную батарею вручать и бухла больше влезет и сломать сложно, да и прое....ть не жалко будет ))

      6
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      Рейтинг: +5879

      Павелий 15 мая 2017, 10:01

      Да уж... Эти и титановые шарики сломают.

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 15 мая 2017, 09:58

      Калеки.

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