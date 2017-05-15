Спаллетти назвал победу над «Ювентусом» демонстрацией силы «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился эмоциями от победного матча 36-го тура Серии А против «Ювентуса» (3:1). По словам специалиста, он не готов говорить о контракте, потому что думает о предстоящих играх.

«Это была хорошая игра. У нас выбыло несколько игроков, но мы смогли внести изменения в рисунок игры, смогли выйти из под прессинга, сохранив ясную голову. Перед матчем мы думали только о победе, потому что остальное не важно. Многие сейчас хотят расхвалить нас, но я могу сказать ,что «Рома» всегда была способна обыграть «Ювентус».

Но сегодняшняя победа – это демонстрация нашей силы, она показывает, на что мы способны. Впереди у «Ромы» несколько ключевых матчей, поэтому давайте сейчас не будем говорить о контрактах, трансферах и прочих подобных вещах. Нам нужно думать только об оставшихся встречах», – сказал специалист.

«Рома» отстает от «Ювентуса» на четыре очка.