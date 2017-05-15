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    Спаллетти назвал победу над «Ювентусом» демонстрацией силы «Ромы»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился эмоциями от победного матча 36-го тура Серии А против «Ювентуса» (3:1). По словам специалиста, он не готов говорить о контракте, потому что думает о предстоящих играх.

    «Это была хорошая игра. У нас выбыло несколько игроков, но мы смогли внести изменения в рисунок игры, смогли выйти из под прессинга, сохранив ясную голову. Перед матчем мы думали только о победе, потому что остальное не важно. Многие сейчас хотят расхвалить нас, но я могу сказать ,что «Рома» всегда была способна обыграть «Ювентус».

    Но сегодняшняя победа – это демонстрация нашей силы, она показывает, на что мы способны. Впереди у «Ромы» несколько ключевых матчей, поэтому давайте сейчас не будем говорить о контрактах, трансферах и прочих подобных вещах. Нам нужно думать только об оставшихся встречах», – сказал специалист.

    «Рома» отстает от «Ювентуса» на четыре очка.

    Источник: Football Italia

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    15.05.2017 01:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider 15 мая 2017, 20:56

      Лучше бы так с Лионом дома играли лажаки

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 11:10

      Рома постепенно начинает учиться выигрывать у Юве . А то статистика была просто ужасающей .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 15 мая 2017, 08:53

      демонстрацией силы - только в этом матче

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 мая 2017, 05:44

      Юве все равно врятли уже отдаст чемпионство

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 15 мая 2017, 05:09

      Просто повезло в отдельно взятой игре.

      -1
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