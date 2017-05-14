Каррера: «Лимит на легионеров – это проблема для тренеров»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лимите на легионеров, действующем в российском чемпионате. Напомним, на данный момент, согласно правилам, на поле одновременно должно находиться не более шести иностранных игроков.

«Конечно, ограничение – это проблема для тренера. С другой стороны, если мы хотим развивать уровень российского футбола, нужно давать возможность и российским игрокам показать себя. Могу ли я представить подобный лимит в Италии? Некоторое время тому назад ограничение было… Я работал в сборной, смотрел матчи серии А, где из 22 игроков на поле могло быть только 1-2 итальянца! Это непросто, когда тебе нужно подбирать игроков в сборную», – сказал специалист.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали РФПЛ.