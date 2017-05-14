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    Каррера: «Лимит на легионеров – это проблема для тренеров»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лимите на легионеров, действующем в российском чемпионате. Напомним, на данный момент, согласно правилам, на поле одновременно должно находиться не более шести иностранных игроков.

    «Конечно, ограничение – это проблема для тренера. С другой стороны, если мы хотим развивать уровень российского футбола, нужно давать возможность и российским игрокам показать себя. Могу ли я представить подобный лимит в Италии? Некоторое время тому назад ограничение было… Я работал в сборной, смотрел матчи серии А, где из 22 игроков на поле могло быть только 1-2 итальянца! Это непросто, когда тебе нужно подбирать игроков в сборную», – сказал специалист.

    Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали РФПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.05.2017 23:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 15 мая 2017, 12:38

      Искусственно ограничивая конкуренцию, можно вырастить только вялые овощи, которые без тепличных условий играть не могут ... Лимит - это не просто проблема тренеров, это еще и хорошая "кормушка" для отдельных личностей ...

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 11:27

      Вечная тема . Но сейчас лимит нужен и это данность , с которой нужно жить .

      0
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 15 мая 2017, 11:06

      лимит проблема для всего чемпионата!

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 мая 2017, 10:01

      Без лимита - Кутепов бы появился в основе?

      0
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 > Дядя Серёжа 15 мая 2017, 11:05

      Только при отсутствии более классных футболистов!

      1
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      Рейтинг: +141

      datura 15 мая 2017, 09:46

      Отношение к лимиту - провокационный вопрос для обсуждения тренером в РФПЛ. Как ещё к нему относиться? Как к данности. Исходные условия.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2017, 08:04

      Для страны это пока нужно.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 06:11

      Лимит нормальный,6 чел,идеальный вариант

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 мая 2017, 02:16

      Весь вопрос только в том, что не все российские игроки этим шансом пользуются.. большинство вату катают!!!

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 мая 2017, 00:51

      опять лимит

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 мая 2017, 00:19

      Каррера - это тренер чемпионов!!!

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