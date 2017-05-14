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Каррера: «Лимит на легионеров – это проблема для тренеров»

14 мая 2017, 23:27
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о лимите на легионеров, действующем в российском чемпионате. Напомним, на данный момент, согласно правилам, на поле одновременно должно находиться не более шести иностранных игроков.

«Конечно, ограничение – это проблема для тренера. С другой стороны, если мы хотим развивать уровень российского футбола, нужно давать возможность и российским игрокам показать себя. Могу ли я представить подобный лимит в Италии? Некоторое время тому назад ограничение было… Я работал в сборной, смотрел матчи серии А, где из 22 игроков на поле могло быть только 1-2 итальянца! Это непросто, когда тебе нужно подбирать игроков в сборную», – сказал специалист.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали РФПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (19)
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STAFOR13
1494794630
никогда не видел таких тренеров у нас, хоть лимит такой как у нас, ничего не даёт, но Массимо это супер человек, не ноет, подстраиваться и выигрывает, удачи ему и его команде в ЛЧ! С таким тренером, не страшно видеть Спартак в ЛЧ.
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xColaz
1494795260
Лучше будет, если на ЧМ вместо сборной поедет Спартак с Каррерой
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RedWhiteFans2
1494795823
Каррера-это Антилуческу.
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пряник929
1494796773
Каррера - это тренер чемпионов!!!
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Д Альбертини
1494803781
Весь вопрос только в том, что не все российские игроки этим шансом пользуются.. большинство вату катают!!!
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datura
1494830794
Отношение к лимиту - провокационный вопрос для обсуждения тренером в РФПЛ. Как ещё к нему относиться? Как к данности. Исходные условия.
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Дядя Серёжа
1494831665
Без лимита - Кутепов бы появился в основе?
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Grom1987
1494835602
лимит проблема для всего чемпионата!
Ответить
dok66
1494836864
Вечная тема . Но сейчас лимит нужен и это данность , с которой нужно жить .
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Atom2020
1494841087
Искусственно ограничивая конкуренцию, можно вырастить только вялые овощи, которые без тепличных условий играть не могут ... Лимит - это не просто проблема тренеров, это еще и хорошая "кормушка" для отдельных личностей ...
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