Каррера считает, что «Спартак» готов к Лиге чемпионов

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о планах на ближайшее трансферное окно, а также заявил о готовности красно-белых к участию в Лиге чемпионов.

«Да, мы готовы к Лиге чемпионов. Будет непросто. ЛЧ – это большое количество матчей за несколько дней. Мы постараемся собрать команду, которая хорошо выступит в лучшем клубном европейском турнире и продолжит успешно играть в чемпионате России. Мои игроки – самые сильные. Нужно поблагодарить футболистов, а после 21 мая посмотрим, что мы можем сделать для усиления. Хочу, чтобы были футболисты, которые играли бы за «Спартак», а не за деньги», – сказал специалист.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.