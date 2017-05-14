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Каррера считает, что «Спартак» готов к Лиге чемпионов

14 мая 2017, 22:19
22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о планах на ближайшее трансферное окно, а также заявил о готовности красно-белых к участию в Лиге чемпионов.

«Да, мы готовы к Лиге чемпионов. Будет непросто. ЛЧ – это большое количество матчей за несколько дней. Мы постараемся собрать команду, которая хорошо выступит в лучшем клубном европейском турнире и продолжит успешно играть в чемпионате России. Мои игроки – самые сильные. Нужно поблагодарить футболистов, а после 21 мая посмотрим, что мы можем сделать для усиления. Хочу, чтобы были футболисты, которые играли бы за «Спартак», а не за деньги», – сказал специалист.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (22)
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Диктор
1494789822
И это правильно.
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Майор Дзагоев
1494789946
Ну что же, поглядим, каково будет возвращение. Желаю успеха
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Клим Чугункин.
1494790034
ЛЧ ещё не началась,а Спартак уже готов. Что,ноги протянул???
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Nerlinger
1494790770
Да нихрена не готов!!! Играет через пень - колоду!!! В ЛЧ Амкаров с Оренбургами нету!!!
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krokodail
1494791180
-"Булки раздвинуты,очко смазано,мы Спартак,заходи кто хочет".
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Микояновский мясокомбинат
1494791342
1-18 будет бит, ДАЁШЬ 1-23 ..)))
Ответить
APchelov
1494791560
Ну, давайте. Пора и вам поработать на Родину. Считайте, что копилка для коэффициента - это большая копилка-свинья.
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+50/-50
1494792041
- "а также заявил о готовности красно-белых к участию в Лиге чемпионов". Каррера не знает русской пословицы - "Цыплят по-осени считают". Выпадет по жребию какой-нибудь гранд и, ... кури бамбук. Ростов в своё время обыграл Аякс и уже смотрит телик. А проигравший Аякс сыграет в финале ЛЕ. Спартаку желаю успехов в "еврозоне", но шапкозакидательское настроение ни к чему.
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chempion_cska
1494819492
Будем посмотреть, однако!
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somn
1494824545
Сомневаюсь в этом. ЛЧ не чемпионат России, там дуриков нет. А Спартак - это калиф на час.
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