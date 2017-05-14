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    Каррера считает, что «Спартак» готов к Лиге чемпионов

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о планах на ближайшее трансферное окно, а также заявил о готовности красно-белых к участию в Лиге чемпионов.

    «Да, мы готовы к Лиге чемпионов. Будет непросто. ЛЧ – это большое количество матчей за несколько дней. Мы постараемся собрать команду, которая хорошо выступит в лучшем клубном европейском турнире и продолжит успешно играть в чемпионате России. Мои игроки – самые сильные. Нужно поблагодарить футболистов, а после 21 мая посмотрим, что мы можем сделать для усиления. Хочу, чтобы были футболисты, которые играли бы за «Спартак», а не за деньги», – сказал специалист.

    Напомним, «Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.05.2017 22:19
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 15 мая 2017, 13:41

      Во, хоть Каррера вспомнил, что он не один ЧР выиграл, а с футболистами. Почитав "аналитиков", можно подумать, что он один привел Спартак к чемпионству.

      1
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      Рейтинг: +628

      somn 15 мая 2017, 08:02

      Сомневаюсь в этом. ЛЧ не чемпионат России, там дуриков нет. А Спартак - это калиф на час.

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 15 мая 2017, 06:38

      Будем посмотреть, однако!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 06:09

      Но докупить игроков надо,тогда думаю готовы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 мая 2017, 05:56

      19 мая: К борьбе за наше футбольное дело - Будь Готов!
      Каррера: Усегда Готов!

      2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 15 мая 2017, 02:58

      Пары - тройку этапов пройдут

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 15 мая 2017, 00:38

      Вот и посмотрим на эту готовность, буду рада если удастся дойти хотя бы до 1/8 финала

      2
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      Рейтинг: +260

      n1hat 15 мая 2017, 00:25

      Удачи Спартаку в ЛЧ

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 мая 2017, 00:10

      Это мы осенью посмотрим .....

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 14 мая 2017, 23:03

      По любому надо укрепляться...В ЛЧ- совсем другой уровень и Спартаку еще не хватает пары-тройки игроков мирового класса...В игре с Ростовом все было очень очевидно...На Фортуну надеяться глупо...И дисциплину надо срочно подтянуть-после чемпионства многие расслабятся...А вообще очень плохо,что команда стала чемпионом не в последнем туре...

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > zico2205 15 мая 2017, 07:46

      Я бы инфаркт к последнему туру нанервничал... лучше так

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