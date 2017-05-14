Каррера считает, что «Спартак» готов к Лиге чемпионов

Во, хоть Каррера вспомнил, что он не один ЧР выиграл, а с футболистами. Почитав "аналитиков", можно подумать, что он один привел Спартак к чемпионству.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о планах на ближайшее трансферное окно, а также заявил о готовности красно-белых к участию в Лиге чемпионов.
«Да, мы готовы к Лиге чемпионов. Будет непросто. ЛЧ – это большое количество матчей за несколько дней. Мы постараемся собрать команду, которая хорошо выступит в лучшем клубном европейском турнире и продолжит успешно играть в чемпионате России. Мои игроки – самые сильные. Нужно поблагодарить футболистов, а после 21 мая посмотрим, что мы можем сделать для усиления. Хочу, чтобы были футболисты, которые играли бы за «Спартак», а не за деньги», – сказал специалист.
Напомним, «Спартак» обеспечил себе чемпионство в текущем сезоне РФПЛ.