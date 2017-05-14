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ЦСКА не будет продлевать контракт с Еременко

14 мая 2017, 10:41
19

В руководстве ЦСКА отметили, что не намерены продлевать контракт с полузащитником Романом Еременко. Футболист с ноября 2016 года отбывает двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на него из-за употребления кокаина.

«Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна – дисквалификация продолжает действовать.

Изменилась ли зарплата Еременко после того, как на него была наложена дисквалификация? Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации», – заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Действующий контракт Еременко с клубом истекает 30 июня 2017 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (19)
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dok66
1494747958
Этого стоило было ожидать . Жаль Романа , но за свои грехи нужно и платить самому . Надеюсь , он еще вернется в футбол , а может и в ЦСКА ,
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84aivengo
1494749119
глупо,неожиданно и обидно получилось с ним.... жаль..
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Cipolino
1494749190
Дали пендаля паршивому чухонцу.Пущяй едет в свою страну Чухонию и там нюхает гадость.
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multiscan
1494750602
Зарплата (и немаленькая) за просиживание штанов?! "Это по-нашему!"(С)
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dddolphin
1494752159
Жаль парня во всей этой истории... Всё могло бы быть хорошо у него в карьере.. Но, кто то учится на чужих ошибках, а кто то на своих..
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_Kesh_Suntar_
1494753964
В это бремя ЦСКА был говне! А тут еще Еременко со своим кокаином просто подвел! Просто остались без двух основных хавов! Результат Поражение от Локомотива Спартака ели как с Амкаром ничью сыграли!
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kvm
1494754805
А раньше пели: -Никогда его не брошу, потому-что он хороший...
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алекс88
1494755777
Вот мудаки то...орали орали что полностью его поддерживаем не бросим и что он все равно останется в команде...как только дело дошло до действий сразу сливают..
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dzhanavar
1494756217
Мужчин,которые держат слово,сейчас уже мало осталось...
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трениришко
1494763977
Он ещё и зарплату получает, совсем охуели, с нормальных работ наркоманов сразу увольняют.
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