ЦСКА не будет продлевать контракт с Еременко

В руководстве ЦСКА отметили, что не намерены продлевать контракт с полузащитником Романом Еременко. Футболист с ноября 2016 года отбывает двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на него из-за употребления кокаина.

«Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна – дисквалификация продолжает действовать.

Изменилась ли зарплата Еременко после того, как на него была наложена дисквалификация? Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации», – заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Действующий контракт Еременко с клубом истекает 30 июня 2017 года.