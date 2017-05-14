ЦСКА не будет продлевать контракт с Еременко

Там совершенно мутная и непонятная ситуация. Мне не верится, что в контракте не было заложено право клуба на досрочное расторжение контракта с игроком в случае употребления им запрещённых препаратов! Впрочем, сегодня такие "юристы", что от них всего можно ожидать. Даже такого! Что же там произошло на самом деле, никто до сих пор внятно так и не объяснил. Увы. А обсуждать или пересказывать слухи - неблагодарное занятие.
Замечу только одно: подсыпать в пищу или воду запрещённые препараты можно кому угодно! Ну, может, кроме наших кремлёвских вождей. Там за это дело ФСО отвечает.
В руководстве ЦСКА отметили, что не намерены продлевать контракт с полузащитником Романом Еременко. Футболист с ноября 2016 года отбывает двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на него из-за употребления кокаина.
«Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна – дисквалификация продолжает действовать.
Изменилась ли зарплата Еременко после того, как на него была наложена дисквалификация? Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации», – заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
Действующий контракт Еременко с клубом истекает 30 июня 2017 года.