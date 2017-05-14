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    ЦСКА не будет продлевать контракт с Еременко

    В руководстве ЦСКА отметили, что не намерены продлевать контракт с полузащитником Романом Еременко. Футболист с ноября 2016 года отбывает двухлетнюю дисквалификацию, наложенную на него из-за употребления кокаина.

    «Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна – дисквалификация продолжает действовать.

    Изменилась ли зарплата Еременко после того, как на него была наложена дисквалификация? Мы разобрались путем компромиссного решения. Но я не хотел бы это комментировать, поскольку это конфиденциальная информация. Претензий у Романа нет в этом вопросе, мы нашли выход из ситуации», – заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

    Действующий контракт Еременко с клубом истекает 30 июня 2017 года.

    Источник: ТАСС

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    14.05.2017 10:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 мая 2017, 16:45

      Там совершенно мутная и непонятная ситуация. Мне не верится, что в контракте не было заложено право клуба на досрочное расторжение контракта с игроком в случае употребления им запрещённых препаратов! Впрочем, сегодня такие "юристы", что от них всего можно ожидать. Даже такого! Что же там произошло на самом деле, никто до сих пор внятно так и не объяснил. Увы. А обсуждать или пересказывать слухи - неблагодарное занятие.
      Замечу только одно: подсыпать в пищу или воду запрещённые препараты можно кому угодно! Ну, может, кроме наших кремлёвских вождей. Там за это дело ФСО отвечает.

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко 14 мая 2017, 15:12

      Он ещё и зарплату получает, совсем охуели, с нормальных работ наркоманов сразу увольняют.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 мая 2017, 13:03

      Мужчин,которые держат слово,сейчас уже мало осталось...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 14 мая 2017, 13:00

      Всё предсказуемо. А что он хотел? Талоны на усиленное питание?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 14 мая 2017, 12:56

      Вот мудаки то...орали орали что полностью его поддерживаем не бросим и что он все равно останется в команде...как только дело дошло до действий сразу сливают..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > алекс88 14 мая 2017, 13:14

      Как может оставаться в команде человек, которому запрещено играть?
      Отбудет дисквалификацию, наберет форму - велкам.
      Это жизнь, детка, а не твои розовые мечты с чупа-чупсом во рту.

      0
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      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > GM 14 мая 2017, 14:30

      Поддерживаю

      -1
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      Рейтинг: +2250

      kvm 14 мая 2017, 12:40

      А раньше пели: -Никогда его не брошу, потому-что он хороший...

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 14 мая 2017, 12:27

      Странно продолжали платить?

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 14 мая 2017, 12:26

      В это бремя ЦСКА был говне! А тут еще Еременко со своим кокаином просто подвел! Просто остались без двух основных хавов!
      Результат Поражение от Локомотива Спартака ели как с Амкаром ничью сыграли!

      4
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 14 мая 2017, 11:55

      Жаль парня во всей этой истории...
      Всё могло бы быть хорошо у него в карьере..
      Но, кто то учится на чужих ошибках, а кто то на своих..

      2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 14 мая 2017, 11:30

      Зарплата (и немаленькая) за просиживание штанов?! "Это по-нашему!"(С)

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