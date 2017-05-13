Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Челси» Баба заинтересовал «Эвертон»

    «Эвертон» отправил запрос в «Челси» на предмет трансфера защитника Абдула Рахмана Баба. При этом отмечается, что 22-летний игрок намерен провести еще один сезон в аренде в «Шальке», за который он выступает с прошлого лета.

    Футболист получил повреждение передней крестообразной связки левого колена во время выступления за сборную Ганы на Кубке африканских наций в январе. Ожидается, что он вернется в строй к августу.

    Баба перешел в «Челси» из «Аугсбурга» в 2015 году за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 21 матч, один гол и две результативные передачи.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 20:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11