Защитник «Челси» Баба заинтересовал «Эвертон»

«Эвертон» отправил запрос в «Челси» на предмет трансфера защитника Абдула Рахмана Баба. При этом отмечается, что 22-летний игрок намерен провести еще один сезон в аренде в «Шальке», за который он выступает с прошлого лета.

Футболист получил повреждение передней крестообразной связки левого колена во время выступления за сборную Ганы на Кубке африканских наций в январе. Ожидается, что он вернется в строй к августу.

Баба перешел в «Челси» из «Аугсбурга» в 2015 году за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 21 матч, один гол и две результативные передачи.