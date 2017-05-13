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    Каррера: «Глушаков прыгнул в толпу с машины? Ой, я могу и покруче исполнить!»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов повторить прыжок с машины в толпу, который совершил полузащитник Денис Глушаков при праздновании чемпионства у стадиона «Открытие Арена».

    «Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжелым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом. Прыгнуть с автобуса? Да что угодно! Вы увидите», – сказал Каррера.

    Напомним, что «Спартак» за три тура до окончания сезона РФПЛ обеспечил себе золотые медали, став чемпионом России впервые с 2001 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.05.2017 17:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 13 мая 2017, 22:02

      Молодец, ни когда не растеряется и утрет нос этим журналистам.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 13 мая 2017, 19:33

      Мировой парень,молодец...)))) Рад за вас,спартачи,что у "Спартак"а такой тренер... Удачи в Европе...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 мая 2017, 18:20

      браво

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 18:14

      Побереги себя для России . Не нужно прыгать с автобуса , может плохо кончиться . Глушак - он себе может позволить .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 13 мая 2017, 18:12

      Хорош Каррера))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 мая 2017, 17:46

      Массимо)) рад что такой человек, появился у нас в чемпионате, не ноет, любит своих болельщиков, да и просто хороший человек)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 17:46

      Спартак!!!!!!! ЧЕМПИОН!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 13 мая 2017, 17:40

      В России кончился бардак,
      ЧЕМПИОНОМ СТАЛ "СПАРТАК"!

      3
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 13 мая 2017, 17:25

      В среду уже будем по полной праздновать у себя на стадионе в золотых майках с кубком в руках и золотыми медалями и можно будет прыгать сколько угодно и где угодно.

      3
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > DZHEK_VOROBEY1987 13 мая 2017, 19:04

      у меня даже билетик есть !

      0
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      ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > vladimir63 13 мая 2017, 19:26

      Ну это же здорово.

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 мая 2017, 17:23

      Если Спартак угодит в психбольницу, я не удивлюсь

      -2
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