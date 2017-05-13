Каррера: «Глушаков прыгнул в толпу с машины? Ой, я могу и покруче исполнить!»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов повторить прыжок с машины в толпу, который совершил полузащитник Денис Глушаков при праздновании чемпионства у стадиона «Открытие Арена».

«Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжелым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом. Прыгнуть с автобуса? Да что угодно! Вы увидите», – сказал Каррера.

Напомним, что «Спартак» за три тура до окончания сезона РФПЛ обеспечил себе золотые медали, став чемпионом России впервые с 2001 года.