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  • Каррера: «Глушаков прыгнул в толпу с машины? Ой, я могу и покруче исполнить!»

Каррера: «Глушаков прыгнул в толпу с машины? Ой, я могу и покруче исполнить!»

13 мая 2017, 17:11
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов повторить прыжок с машины в толпу, который совершил полузащитник Денис Глушаков при праздновании чемпионства у стадиона «Открытие Арена».

«Ой, я могу и покруче исполнить! Сезон был таким тяжелым, что сейчас можно праздновать просто сумасшедшим образом. Прыгнуть с автобуса? Да что угодно! Вы увидите», – сказал Каррера.

Напомним, что «Спартак» за три тура до окончания сезона РФПЛ обеспечил себе золотые медали, став чемпионом России впервые с 2001 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (12)
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policepnz
1494684806
СПАРТАК МОСКВА!!!! ЧЕМПИОНЫ_ЧЕМПИОНЫ!!!ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!!!
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DZHEK_VOROBEY1987
1494685506
В среду уже будем по полной праздновать у себя на стадионе в золотых майках с кубком в руках и золотыми медалями и можно будет прыгать сколько угодно и где угодно.
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Добрый Бобер
1494686442
В России кончился бардак, ЧЕМПИОНОМ СТАЛ "СПАРТАК"!
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Mahone
1494686795
Спартак!!!!!!! ЧЕМПИОН!!!!!!!
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STAFOR13
1494686816
Массимо)) рад что такой человек, появился у нас в чемпионате, не ноет, любит своих болельщиков, да и просто хороший человек)
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Д Альбертини
1494688356
Хорош Каррера))
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dok66
1494688443
Побереги себя для России . Не нужно прыгать с автобуса , может плохо кончиться . Глушак - он себе может позволить .
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Decorhome
1494688807
браво
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dzhanavar
1494693234
Мировой парень,молодец...)))) Рад за вас,спартачи,что у "Спартак"а такой тренер... Удачи в Европе...
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MDAR
1494702126
Молодец, ни когда не растеряется и утрет нос этим журналистам.
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