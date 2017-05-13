Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «У «Амкара» в игре со «Спартаком» были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после победы над «Амкаром» (1:0) во встрече 28-го тура РФПЛ. Специалист заявил, что пермяки заслужили одно очко в матче с красно-белыми, но при этом подчеркнул: победа достается тому, кто забивает голы.

    «Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности из-за несобранности, но этого не случилось.

    Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает», – сказал Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 18:00

      В первом матче в Москве был крутой удар Глушакова, а сегодня немного ленивая победа и даже не скажешь что на классе, пол команды не основа, очень жду игру с Тереком, после победы над зенитом для сравнения, хотя конечно всё равно не то, если бы зависили золотые медали то да, а так лишний раз на травму не пойдут, да и правильно скорее, им скоро играть на кубке, да и сезон уже летом начнётся, к чему ломаться и ломать других

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 мая 2017, 17:07

      И это факт

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11