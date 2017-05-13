Каррера: «У «Амкара» в игре со «Спартаком» были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает»

В первом матче в Москве был крутой удар Глушакова, а сегодня немного ленивая победа и даже не скажешь что на классе, пол команды не основа, очень жду игру с Тереком, после победы над зенитом для сравнения, хотя конечно всё равно не то, если бы зависили золотые медали то да, а так лишний раз на травму не пойдут, да и правильно скорее, им скоро играть на кубке, да и сезон уже летом начнётся, к чему ломаться и ломать других
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после победы над «Амкаром» (1:0) во встрече 28-го тура РФПЛ. Специалист заявил, что пермяки заслужили одно очко в матче с красно-белыми, но при этом подчеркнул: победа достается тому, кто забивает голы.
«Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности из-за несобранности, но этого не случилось.
Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает», – сказал Каррера.