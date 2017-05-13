Каррера: «У «Амкара» в игре со «Спартаком» были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал комментарий после победы над «Амкаром» (1:0) во встрече 28-го тура РФПЛ. Специалист заявил, что пермяки заслужили одно очко в матче с красно-белыми, но при этом подчеркнул: победа достается тому, кто забивает голы.

«Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности из-за несобранности, но этого не случилось.

Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает», – сказал Каррера.