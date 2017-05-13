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    Бердыев стал одной из причин появления Карреры в «Спартаке»

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев стал одной из причин, почему в «Спартаке» появился Массимо Каррера. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Напомним, итальянский специалист вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева летом 2016 года, однако в августе, когда россиянин покинул пост главного тренера, занял его место.

    «Когда «Спартак» вел мучительные переговоры с Курбаном Бердыевым, тот выдвигал требование: в тренерском штабе должно быть не меньше восьми человек. С самыми разными аналитиками и специалистами по всем амплуа. Когда стало понятно, что к сезону команду будет готовить Дмитрий Аленичев, руководители клуба подошли к нему с вопросами: «У тебя есть аналитик? А тренер по обороне есть? А почему у тебя никого нет?» Так в команде появился сначала Роман Пилипчук, а потом – Массимо Каррера», – заявил источник.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.05.2017 15:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 мая 2017, 18:19

      Ну давайте и Бердыю медаль дадим,
      Сколько ещё за ним?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 13 мая 2017, 17:23

      представьте что сказали бы фанаты спартака после 5 ти !!! матчей подряд 0 - 0 ?! при Бердыеве !!!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 16:36

      И почему всякого рода "источники" появляются сейчас , когда уже все ясно . И почему их не было в течение 16 лет , эти источники не пригласили тогда некого "аналитика" ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 16:33

      Да , Бердыеву точно нужна золотая медаль за Спартак . Леонид Викторович , надо подсуетиться !

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 13 мая 2017, 16:28

      Вот и славно !

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 16:19

      И здесь Бердыев помог,теперь Спартаку,а может и он привел бы Спартак к золоту?

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > klifS 13 мая 2017, 16:29

      Согласен!!!!!! Шашлык делаю в честь победы!!!!!!!!!!!!11 Тебя тоже поздравляю

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 13 мая 2017, 15:42

      Федуну нужно и его наградить

      2
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 13 мая 2017, 15:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А аналитик это что???Специалист по аналу???Так появился Егорка Титов.Ахахахахахах

      -8
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 13 мая 2017, 15:28

      мне кажется, что нужно как-то остановиться со сложением легенд задним числом ) Особенно со ссылками на источники. С "источниками" я сам могу сейчас еще 5 новостей прописать красиво )

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      Рейтинг: +98

      VerSaR > exreporter 13 мая 2017, 15:33

      Это было бы интересно почитать)) Глядишь у Бомбардира будут еще новости

      1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 13 мая 2017, 15:17

      Ну тогда нужен ещё один комплект медалей-для Бердыева!!Если бы не он,то в Спартаке и не узнали,что нужен аналитик и тренер по обороне и Каррера не появился )))

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