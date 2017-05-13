Бердыев стал одной из причин появления Карреры в «Спартаке»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев стал одной из причин, почему в «Спартаке» появился Массимо Каррера. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, итальянский специалист вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева летом 2016 года, однако в августе, когда россиянин покинул пост главного тренера, занял его место.

«Когда «Спартак» вел мучительные переговоры с Курбаном Бердыевым, тот выдвигал требование: в тренерском штабе должно быть не меньше восьми человек. С самыми разными аналитиками и специалистами по всем амплуа. Когда стало понятно, что к сезону команду будет готовить Дмитрий Аленичев, руководители клуба подошли к нему с вопросами: «У тебя есть аналитик? А тренер по обороне есть? А почему у тебя никого нет?» Так в команде появился сначала Роман Пилипчук, а потом – Массимо Каррера», – заявил источник.