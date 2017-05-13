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  • Бердыев стал одной из причин появления Карреры в «Спартаке»

Бердыев стал одной из причин появления Карреры в «Спартаке»

13 мая 2017, 15:06
11

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев стал одной из причин, почему в «Спартаке» появился Массимо Каррера. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, итальянский специалист вошел в тренерский штаб Дмитрия Аленичева летом 2016 года, однако в августе, когда россиянин покинул пост главного тренера, занял его место.

«Когда «Спартак» вел мучительные переговоры с Курбаном Бердыевым, тот выдвигал требование: в тренерском штабе должно быть не меньше восьми человек. С самыми разными аналитиками и специалистами по всем амплуа. Когда стало понятно, что к сезону команду будет готовить Дмитрий Аленичев, руководители клуба подошли к нему с вопросами: «У тебя есть аналитик? А тренер по обороне есть? А почему у тебя никого нет?» Так в команде появился сначала Роман Пилипчук, а потом – Массимо Каррера», – заявил источник.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Каррера Массимо
Комментарии (11)
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exreporter
1494678506
мне кажется, что нужно как-то остановиться со сложением легенд задним числом ) Особенно со ссылками на источники. С "источниками" я сам могу сейчас еще 5 новостей прописать красиво )
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Cipolino
1494678666
А аналитик это что???Специалист по аналу???Так появился Егорка Титов.Ахахахахахах
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Decorhome
1494679368
Федуну нужно и его наградить
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Mahone
1494681579
И здесь Бердыев помог,теперь Спартаку,а может и он привел бы Спартак к золоту?
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a_who
1494682129
Вот и славно !
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dok66
1494682384
Да , Бердыеву точно нужна золотая медаль за Спартак . Леонид Викторович , надо подсуетиться !
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dok66
1494682567
И почему всякого рода "источники" появляются сейчас , когда уже все ясно . И почему их не было в течение 16 лет , эти источники не пригласили тогда некого "аналитика" ?
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vladimir63
1494685412
представьте что сказали бы фанаты спартака после 5 ти !!! матчей подряд 0 - 0 ?! при Бердыеве !!!
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subbotaspartak
1494688772
Ну давайте и Бердыю медаль дадим, Сколько ещё за ним?
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