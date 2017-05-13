Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коста послал журналиста после победы в АПЛ

    «Челси» шестой раз стал чемпионом Англии, одержав победу над «ВБА» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

    После финального свистка футболисты, тренерский штаб и другие члены команды начали празднование. В раздевалке нападающий Диего Коста облил главного тренера Антонио Конте шампанским. Позже 28-летний форвард начал онлайн-трансляцию в инстаграме, по ходу которой шампанское попало футболисту в глаза. Работник клубного телевидения взял интервью у игрока, пока тот умывался:

    – Диего, скажи что-нибудь.

    – *** [отвали]

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник Сеск Фабрегас нецензурно прокомментировал победу в чемпионате.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 02:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 13 мая 2017, 07:32

      Сам виноват, мужику в глаза попала капля шампанского, из-за которой шипят глаза, а тут к нему журналюга с вопросом: и что вы об этом думаете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 13 мая 2017, 06:30

      очень короткое и ёмкое интервью ....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11