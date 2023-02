Коста послал журналиста после победы в АПЛ

«Челси» шестой раз стал чемпионом Англии, одержав победу над «ВБА» в матче 37-го тура чемпионата Англии.

После финального свистка футболисты, тренерский штаб и другие члены команды начали празднование. В раздевалке нападающий Диего Коста облил главного тренера Антонио Конте шампанским. Позже 28-летний форвард начал онлайн-трансляцию в инстаграме, по ходу которой шампанское попало футболисту в глаза. Работник клубного телевидения взял интервью у игрока, пока тот умывался:

– Диего, скажи что-нибудь.

– *** [отвали]

Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник Сеск Фабрегас нецензурно прокомментировал победу в чемпионате.

GREATEST VIDEO OF ALL TIME COSTA IS A FUCKING LEGEND pic.twitter.com/wkmo2dmCim