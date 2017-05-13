Коста облил Конте шампанским после победы в чемпионате Англии

«Челси» досрочно выиграл чемпионат Англии благодаря победе над «Вест Бромвичем» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

В рамках празднования нападающий Диего Коста облил шампанским главного тренера Антонио Конте, когда тот пришел в раздевалку команды.

Ранее «Бомбардир» сообщал, что итальянец стал четвертым тренером в АПЛ, которому удалось выиграть титул в свой дебютный сезон.

«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии