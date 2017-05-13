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    Коста облил Конте шампанским после победы в чемпионате Англии

    «Челси» досрочно выиграл чемпионат Англии благодаря победе над «Вест Бромвичем» (1:0) в матче 37-го тура чемпионата Англии.

    В рамках празднования нападающий Диего Коста облил шампанским главного тренера Антонио Конте, когда тот пришел в раздевалку команды.

    Ранее «Бомбардир» сообщал, что итальянец стал четвертым тренером в АПЛ, которому удалось выиграть титул в свой дебютный сезон.

    «Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии

    Источник: Instagram

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    13.05.2017 02:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:15

      Хорошо, Антоха! Даешь минимум полуфинал ЛЧ в следующем сезоне!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 13 мая 2017, 09:43

      Хорошо, когда есть что праздновать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 13 мая 2017, 07:04

      Оба клуба за которые я топлю стали чемпионами (Спартак, Челси)... Это просто сказка какая-то...

      2
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      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > АртурZaСМ 13 мая 2017, 08:54

      Свезло тебе, братуха! А мы с Шалимовым мучаемся, но, впрочем, что это по сравнению с вашими мучениями за предыдущие годы? Вот бы вы себе его назад забрали! Пацанов тренировать там или еще куда...

      0
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      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Тамхар 13 мая 2017, 10:47

      Как говорил Иван Васильевич в одноименной комедии - "Государство не обеднеет, забирайте!" )))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 13 мая 2017, 04:50

      И опять итальянцы!
      Ювентус,Каррера,Конте.....
      Форца ,Итали!!!
      Давай ,наливай!!!

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > alex1951 13 мая 2017, 08:17

      Анчелотти и Аллегри ещё чемпы тоже

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      Рейтинг: +19

      Just think > alex1951 13 мая 2017, 08:17

      Про Анчелоти забыл

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > BYAKONERI 13 мая 2017, 18:03

      Я про Италию в целом,не придирайся! :0)

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