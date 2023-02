Фабрегас нецензурно выразился в прямом эфире после победы «Челси» в АПЛ

«Челси» досрочно стал чемпионом Англии, обыграв «Вест Бромвич Альбион» в матче 37-го тура чемпионата со счетом 1:0. Полузащитник синих Сеск Фабрегас в послематчевом интервью описал победу с помощью нецензурного выражения.

«Футбол *** [очень] невероятен», – сказал 30-летний испанец в прямом эфире Sky Sports.

В текущем сезоне Фабрегас забил шесть голов и отдал 14 результативных передач в 34-х матчах всех турниров. Для экс-игрока «Арсенала» чемпионство Англии стало вторым в карьере.

«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии

Fabregas swearing live on Sky, then John Terry popping over. 22 seconds of gold. pic.twitter.com/QL0THiorJw