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  • Фабрегас нецензурно выразился в прямом эфире после победы «Челси» в АПЛ

Фабрегас нецензурно выразился в прямом эфире после победы «Челси» в АПЛ

13 мая 2017, 00:33
9

«Челси» досрочно стал чемпионом Англии, обыграв «Вест Бромвич Альбион» в матче 37-го тура чемпионата со счетом 1:0. Полузащитник синих Сеск Фабрегас в послематчевом интервью описал победу с помощью нецензурного выражения.

«Футбол *** [очень] невероятен», – сказал 30-летний испанец в прямом эфире Sky Sports.

В текущем сезоне Фабрегас забил шесть голов и отдал 14 результативных передач в 34-х матчах всех турниров. Для экс-игрока «Арсенала» чемпионство Англии стало вторым в карьере.

«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Челси Фабрегас Сеск
Комментарии (9)
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pzdc.
1494624892
Сегодня можно)
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NEON-SM
1494625709
Конте, Каррера, Анчелотти, Аллегри, тренеры чемпионы, итальянцы, ну и кто говорит что они не лучшие в своём деле?
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GROM_969
1494626041
Норм сказал)
Ответить
spartak_88
1494626244
ЧТО-ТО НЕ ВИДНО БЫЛО, ЧТОБ СЕСК ГОВОРИЛ))) опять выдумки
Ответить
multiscan
1494628386
Он что, знает великий и могучий?..
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Lev Aleks
1494628867
золотые слова))
Ответить
ФизрукСССР
1494635143
Сеск в своём репертуаре :) в позапрошлом сезоне празднуя чемпионство ушатал защитника Вестброма мячом с полметра, видимо у него традиция отмечать титул ненужной дисквалификацией :))
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ДАША Д
1494647473
У Евсеева научился
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Nesterenko
1494652272
Уж лучше так выразиться в камеру, чем "....Зенитушка соси.....".
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