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    Фабрегас нецензурно выразился в прямом эфире после победы «Челси» в АПЛ

    «Челси» досрочно стал чемпионом Англии, обыграв «Вест Бромвич Альбион» в матче 37-го тура чемпионата со счетом 1:0. Полузащитник синих Сеск Фабрегас в послематчевом интервью описал победу с помощью нецензурного выражения.

    «Футбол *** [очень] невероятен», – сказал 30-летний испанец в прямом эфире Sky Sports.

    В текущем сезоне Фабрегас забил шесть голов и отдал 14 результативных передач в 34-х матчах всех турниров. Для экс-игрока «Арсенала» чемпионство Англии стало вторым в карьере.

    «Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 00:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 13 мая 2017, 08:11

      Уж лучше так выразиться в камеру, чем "....Зенитушка соси.....".

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 мая 2017, 06:51

      У Евсеева научился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      ФизрукСССР 13 мая 2017, 03:25

      Сеск в своём репертуаре :) в позапрошлом сезоне празднуя чемпионство ушатал защитника Вестброма мячом с полметра, видимо у него традиция отмечать титул ненужной дисквалификацией :))

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 13 мая 2017, 01:41

      золотые слова))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 мая 2017, 01:33

      Он что, знает великий и могучий?..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 13 мая 2017, 00:57

      ЧТО-ТО НЕ ВИДНО БЫЛО, ЧТОБ СЕСК ГОВОРИЛ))) опять выдумки

      0
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      Рейтинг: +19

      GROM_969 13 мая 2017, 00:54

      Норм сказал)

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 00:48

      Конте, Каррера, Анчелотти, Аллегри, тренеры чемпионы, итальянцы, ну и кто говорит что они не лучшие в своём деле?

      2
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 мая 2017, 00:34

      Сегодня можно)

      1
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