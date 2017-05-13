Фабрегас нецензурно выразился в прямом эфире после победы «Челси» в АПЛ

Уж лучше так выразиться в камеру, чем "....Зенитушка соси.....".
«Челси» досрочно стал чемпионом Англии, обыграв «Вест Бромвич Альбион» в матче 37-го тура чемпионата со счетом 1:0. Полузащитник синих Сеск Фабрегас в послематчевом интервью описал победу с помощью нецензурного выражения.
«Футбол *** [очень] невероятен», – сказал 30-летний испанец в прямом эфире Sky Sports.
В текущем сезоне Фабрегас забил шесть голов и отдал 14 результативных передач в 34-х матчах всех турниров. Для экс-игрока «Арсенала» чемпионство Англии стало вторым в карьере.
«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии
Fabregas swearing live on Sky, then John Terry popping over. 22 seconds of gold. pic.twitter.com/QL0THiorJw— Paddy Power (@paddypower) 12 мая 2017 г.