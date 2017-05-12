Акинфеев обновил личный рекорд в РФПЛ по количеству «сухих» матчей

ЦСКА обыграл «Арсенал» со счетом 3:0 в матче 28-го тура чемпионата России. Голкипер хозяев Игорь Акинфеев провел на поле весь матч. Для россиянина матч стал 17-м в нынешнем сезоне чемпионата без пропущенных мячей. 31-летний вратарь обновил личный рекорд по данному показателю в одном сезоне РФПЛ.

Рекорд по «сухим» матчам принадлежит экс-футболисту «Локомотива» Сергею Овчинникову. На счету двукратного чемпиона России 20 игр без пропущенных голов по ходу одного сезона.

В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 34-х играх московского клуба во всех турнирах.