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    Акинфеев обновил личный рекорд в РФПЛ по количеству «сухих» матчей

    ЦСКА обыграл «Арсенал» со счетом 3:0 в матче 28-го тура чемпионата России. Голкипер хозяев Игорь Акинфеев провел на поле весь матч. Для россиянина матч стал 17-м в нынешнем сезоне чемпионата без пропущенных мячей. 31-летний вратарь обновил личный рекорд по данному показателю в одном сезоне РФПЛ.

    Рекорд по «сухим» матчам принадлежит экс-футболисту «Локомотива» Сергею Овчинникову. На счету двукратного чемпиона России 20 игр без пропущенных голов по ходу одного сезона.

    В нынешнем сезоне Акинфеев принял участие в 34-х играх московского клуба во всех турнирах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 21:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8019

      nik55 13 мая 2017, 11:45

      нужно добавить сухой рекорд Лиги Чемпионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 13 мая 2017, 00:54

      Поздравляю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Forge 12 мая 2017, 21:53

      В лиге чемпионов так стоял бы ,а не с такими командами,которые ходитьтолько научились

      1
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    • ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 12 мая 2017, 21:47

      не догнать ему в этом сезоне уже овчинникова

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