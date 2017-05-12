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    Чалов верит, что ЦСКА обойдет «Зенит» и попадет в Лигу чемпионов

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил шансы команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Форвард выразил уверенность, что армейцы займут второе место в турнирной таблице РФПЛ, опередив «Зенит».

    «Я верю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. На данный момент это наша главная цель. Нужно самим не оплошать, взять все возможные очки, и тогда уже смотреть на других.

    Лично у меня есть предчувствие, что «Зенит» еще может оступиться», – сказал Чалов.

    На данный момент ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    12.05.2017 16:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 22 мая 2017, 08:33

      Вера нападающего ЦСКА, Федора Чалова, восторжествовала! ЦСКА в ЛЧ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      monser08 13 мая 2017, 15:18

      Может и к лучшему, Зенит сейчас не готов к ЛЧ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 12 мая 2017, 23:56

      Попасть - то попадёте, скорее всего. Далеко ли вы в ЛЧ пройдёте? Вам в отличие от Спартака ещё квалификацию пройти надо

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 12 мая 2017, 20:41

      Кто еще не верит что ЦСКА попадет в ЛЧ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 мая 2017, 20:27

      Попасть то пападёт. Да только в квалификации у ЦСКА будут соперники типа Манчестер Сити или Атлетико. Рейтинг у ЦСКА низковат. Так что в лигу Европы пройти бы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 12 мая 2017, 19:31

      Шансы не плохие. Зенит сегодня не тот

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 мая 2017, 18:38

      3 тура.календарь у ЦСКА нормальный 9очков берите для гарантии

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 12 мая 2017, 18:13

      Давай Федя! Вы сможете!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 12 мая 2017, 17:14

      у ЦСКА и календарь легче и игра лучше, да и дзюбы с кокориным нету

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 12 мая 2017, 17:00

      Хоть я болею за Зенит ..но скорее всего в лигу чемпионов попадёт заслуженно ЦСКА..

      6
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