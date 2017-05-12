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  • Чалов верит, что ЦСКА обойдет «Зенит» и попадет в Лигу чемпионов

Чалов верит, что ЦСКА обойдет «Зенит» и попадет в Лигу чемпионов

12 мая 2017, 16:53
10

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил шансы команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Форвард выразил уверенность, что армейцы займут второе место в турнирной таблице РФПЛ, опередив «Зенит».

«Я верю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. На данный момент это наша главная цель. Нужно самим не оплошать, взять все возможные очки, и тогда уже смотреть на других.

Лично у меня есть предчувствие, что «Зенит» еще может оступиться», – сказал Чалов.

На данный момент ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Зенит Чалов Федор
Комментарии (10)
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Путник 13
1494597622
Хоть я болею за Зенит ..но скорее всего в лигу чемпионов попадёт заслуженно ЦСКА..
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евгений сергеевичч
1494598442
у ЦСКА и календарь легче и игра лучше, да и дзюбы с кокориным нету
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franck_ribery
1494601982
Давай Федя! Вы сможете!
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Mahone
1494603535
3 тура.календарь у ЦСКА нормальный 9очков берите для гарантии
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Bozigit
1494606715
Шансы не плохие. Зенит сегодня не тот
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APchelov
1494610076
Попасть то пападёт. Да только в квалификации у ЦСКА будут соперники типа Манчестер Сити или Атлетико. Рейтинг у ЦСКА низковат. Так что в лигу Европы пройти бы
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raritet
1494610911
Кто еще не верит что ЦСКА попадет в ЛЧ?
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Небесная
1494622610
Попасть - то попадёте, скорее всего. Далеко ли вы в ЛЧ пройдёте? Вам в отличие от Спартака ещё квалификацию пройти надо
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monser08
1494677903
Может и к лучшему, Зенит сейчас не готов к ЛЧ.
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chempion_cska
1495431207
Вера нападающего ЦСКА, Федора Чалова, восторжествовала! ЦСКА в ЛЧ!
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