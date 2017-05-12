Чалов верит, что ЦСКА обойдет «Зенит» и попадет в Лигу чемпионов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов оценил шансы команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. Форвард выразил уверенность, что армейцы займут второе место в турнирной таблице РФПЛ, опередив «Зенит».

«Я верю, что мы сможем попасть в Лигу чемпионов. На данный момент это наша главная цель. Нужно самим не оплошать, взять все возможные очки, и тогда уже смотреть на других.

Лично у меня есть предчувствие, что «Зенит» еще может оступиться», – сказал Чалов.

На данный момент ЦСКА располагается на второй строчке в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко.