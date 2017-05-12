Молодежное первенство. «Спартак» на выезде разгромил «Амкар»

В матче 28-го тура молодежного первенства России «Спартак» в гостях забил четыре безответных мяча в ворота «Амкара».

Этот результат позволил красно-белым набрать 62 очка и приблизиться к лидирующему в турнирной таблице ЦСКА. На счету пермяков – 20 баллов и 15-я позиция.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 28-й тур

Амкар (мол.) – Спартак М (мол.) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Ломовицкий, 32; 0:2 – Петрунин, 49; 0:3 – Бабаев, 61; Рассказов, 86.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства