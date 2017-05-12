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    Молодежное первенство. «Спартак» на выезде разгромил «Амкар»

    В матче 28-го тура молодежного первенства России «Спартак» в гостях забил четыре безответных мяча в ворота «Амкара».

    Этот результат позволил красно-белым набрать 62 очка и приблизиться к лидирующему в турнирной таблице ЦСКА. На счету пермяков – 20 баллов и 15-я позиция.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 28-й тур

    Амкар (мол.) – Спартак М (мол.) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ломовицкий, 32; 0:2 – Петрунин, 49; 0:3 – Бабаев, 61; Рассказов, 86.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2017 13:54
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 мая 2017, 18:15

      Теперь основа давай так же.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +239

      nirita 12 мая 2017, 17:09

      Значит основная команда Спартака проиграет

      0
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