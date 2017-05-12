Карасев ничего не знает о своем переводе на матчи ФНЛ

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что ничего не знает о своем переводе на матчи первенства ФНЛ.

«Я об этом ничего не знаю и официальных сообщений не получал. Об этом лучше спрашивать у тех, кто пишет, потому что никаких официальных сообщений по данному поводу у меня нет», – сказал Карасев.

Напомним, что ранее появилась информация об ошибках, допущенных 37-летним судьей в играх весенней части чемпионата России, которые были признаны контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК). В связи с этим он был понижен до матчей ФНЛ. Предположительно, речь идет о матчах «Терек» – «Уфа», «Томь» – «Оренбург» и «Крылья Советов» – «Оренбург».