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    Карасев ничего не знает о своем переводе на матчи ФНЛ

    Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что ничего не знает о своем переводе на матчи первенства ФНЛ.

    «Я об этом ничего не знаю и официальных сообщений не получал. Об этом лучше спрашивать у тех, кто пишет, потому что никаких официальных сообщений по данному поводу у меня нет», – сказал Карасев.

    Напомним, что ранее появилась информация об ошибках, допущенных 37-летним судьей в играх весенней части чемпионата России, которые были признаны контрольно-квалификационная комиссия РФС (ККК). В связи с этим он был понижен до матчей ФНЛ. Предположительно, речь идет о матчах «Терек»«Уфа», «Томь»«Оренбург» и «Крылья Советов» – «Оренбург».

    Источник: Р-Спорт

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    12.05.2017 10:54
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 12 мая 2017, 14:31

      Опять двойка???

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      emdroof 12 мая 2017, 12:23

      При этом судит полуфинал ЛЕ

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 12 мая 2017, 11:18

      Карасев единственный арбитр с традиционной ориентацией.Подозрительная ситуация.

      5
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