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Месси недоволен списком претендентов на «Золотой мяч»

11 мая 2017, 22:29
59

Имени нападающего «Барселоны» Лионеля Месси не оказалось в списке главных претендентов на «Золотой мяч». Аргентинский футболист винит во всем неправильную тактику Луиса Энрике и слабую игру новичков команды.

Месси считает, что у него хорошие шансы на «Золотой мяч» по итогам 2017 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры Месси провел 32 игры, забив 35 голов и сделав 10 голевых передач.

Напомним, основным претендентом на «Золотой мяч» называется Криштиану Роналду. Его конкурентами считают Гризманна, Буффона и Мбаппе.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (59)
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Asbjorn
1494534642
Буффону бы отдали ЗМ,было бы круто
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petr69
1494534815
Ни с ПСЖ ни с Ювентусом он ничего не показал.А Селтик он и есть Селтик
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DEFENDER114
1494536904
Цитат у Месси уже больше, чем у Селюка и Уткина.. Много пи.дит.. а их эпопея нового контракта с Барсой совсем удручает: этого хочу, этого не хочу.. это не спортивное поведение, а звездёж!!!
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Ubuntu
1494538681
Буффон
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GeorgeXIII
1494539035
Игрок мировой, но звездится
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Байкал-Сибирь
1494542981
Прошло время карлика
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ЮЗИК
1494558484
С ним забыли посоветоваться
Ответить
ItalianFootball
1494572429
А если новость не липа, то - А кто забыл Месси спросить ? Со свободной ролью на поле недоволен тактикой, являясь футболистом пытается диктовать условия трансферных кампаний.
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dok66
1494579365
Месси уже точно замучил своим нытьем . Кто уж достоин Мяча из этого списка , так это Буффон . За его преданность футболу , поведению на поле , да и за все в совокупности .
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plehanov6
1494612228
Месси возомнил себя миссией! Указывает кого покупать, кого ставить в состав и, дожили, кого выдвигать на "Золотой мяч"! А я, наивный, думал, что футболист просто должен хорошо играть в футбол...
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