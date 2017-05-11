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    Месси недоволен списком претендентов на «Золотой мяч»

    Имени нападающего «Барселоны» Лионеля Месси не оказалось в списке главных претендентов на «Золотой мяч». Аргентинский футболист винит во всем неправильную тактику Луиса Энрике и слабую игру новичков команды.

    Месси считает, что у него хорошие шансы на «Золотой мяч» по итогам 2017 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры Месси провел 32 игры, забив 35 голов и сделав 10 голевых передач.

    Напомним, основным претендентом на «Золотой мяч» называется Криштиану Роналду. Его конкурентами считают Гризманна, Буффона и Мбаппе.

    Источник: Don Balon

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    11.05.2017 22:29
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +498

      Поль 13 мая 2017, 18:53

      У месси 55 мячей за сезон. 18 голевых передач. А у гризманп и мбаппе сколько? А у роналду? Думаю, что мбаппе раздали до высшего уровня. Смеси просто обязан быть в списке. Его сняли, скорее всего, за скандал.

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 13 мая 2017, 11:38

      думаю финал ЛЧ всё решит, если Ювентус победит, то Буффон почти наверняка получит награду

      0
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 12 мая 2017, 21:03

      Месси возомнил себя миссией! Указывает кого покупать, кого ставить в состав и, дожили, кого выдвигать на "Золотой мяч"! А я, наивный, думал, что футболист просто должен хорошо играть в футбол...

      -2
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      Рейтинг: -186

      Protosser > plehanov6 13 мая 2017, 23:24

      "Миссией"?))))
      Иногда лучше жевать, чем говорить)))
      Миссией невыполнимой, видимо))

      -1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 > Protosser 14 мая 2017, 17:26

      В следующий раз, для особо одаренных, т.е - ТУПЫХ, поставлю знак ударения в слове.

      -3
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      Рейтинг: -186

      Protosser > plehanov6 15 мая 2017, 09:26

      Ты такой смешной)))
      Думаешь - ударение - исправит твою безграмотность?))
      Попробуй еще раз подумать) а лучше - погугли)

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 12 мая 2017, 11:56

      Месси уже точно замучил своим нытьем . Кто уж достоин Мяча из этого списка , так это Буффон . За его преданность футболу , поведению на поле , да и за все в совокупности .

      3
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 12 мая 2017, 10:10

      На мой взгляд , независимо ,- кто выиграет Лигу Чемпионов ,претендентами на ЗМ должны быть Криштиану , Буффон и Марселло !

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 10:00

      А если новость не липа, то - А кто забыл Месси спросить ? Со свободной ролью на поле недоволен тактикой, являясь футболистом пытается диктовать условия трансферных кампаний.

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 12 мая 2017, 09:50

      Очередная "новость", высосанная из пальца. Причем - немытого..

      -2
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 12 мая 2017, 09:35

      Месси в Барселоне и в сборной Аргентины может предъявлять свои капризы , а тут ему указали его истиное место !!!

      2
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      Рейтинг: +12

      Vova1985 12 мая 2017, 08:17

      Роналду не видно в Реале почти целый сезон. В актив он может занести себе разве три игры(две в ¼ и одну в ½ финала ЛЧ), за три хороших игры нужно давать золотой мяч? Месси вроде сезон провел хорошо, но в решающих матчах команде не помог и в результате скорей всего барса без трофеев будет. Каким тут боком Гризман вообще не ясно!!! Вывод один, эта новость полный бред. А золотой мяч скорей всего дадут футболисту чья команда возьмет ЛЧ, мне бы очень хотелось чтобы это был Буфон, не потому что я фанат Юве (скорей наоборот), а потому что он за свою карьеру (и за этот сезон в частности)этого заслужил!!!

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 12 мая 2017, 07:57

      Может он сам будет решать кому какую награду давать , какой кубок и играть не надо ......

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