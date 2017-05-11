Месси недоволен списком претендентов на «Золотой мяч»

У месси 55 мячей за сезон. 18 голевых передач. А у гризманп и мбаппе сколько? А у роналду? Думаю, что мбаппе раздали до высшего уровня. Смеси просто обязан быть в списке. Его сняли, скорее всего, за скандал.
Имени нападающего «Барселоны» Лионеля Месси не оказалось в списке главных претендентов на «Золотой мяч». Аргентинский футболист винит во всем неправильную тактику Луиса Энрике и слабую игру новичков команды.
Месси считает, что у него хорошие шансы на «Золотой мяч» по итогам 2017 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры Месси провел 32 игры, забив 35 голов и сделав 10 голевых передач.
Напомним, основным претендентом на «Золотой мяч» называется Криштиану Роналду. Его конкурентами считают Гризманна, Буффона и Мбаппе.