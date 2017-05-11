КДК РФС оштрафовал Карреру на 100 тысяч

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера получил денежный штраф в размере 100 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0). Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«По матчу «Спартак» – «Томь», мы рассмотрели неявку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на обязательные флеш-интервью и пресс-конференцию. Мы приняли решение оштрафовать его на 100 тысяч рублей, по 50 тысяч за каждое нарушение.

Также болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также болельщики «Спартака» использовали пиротехнику. За это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.