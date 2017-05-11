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    КДК РФС оштрафовал Карреру на 100 тысяч

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера получил денежный штраф в размере 100 тысяч рублей за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура чемпионата России с «Томью» (1:0). Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

    «По матчу «Спартак» – «Томь», мы рассмотрели неявку главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на обязательные флеш-интервью и пресс-конференцию. Мы приняли решение оштрафовать его на 100 тысяч рублей, по 50 тысяч за каждое нарушение.

    Также болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также болельщики «Спартака» использовали пиротехнику. За это клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2017 16:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 10:08

      Стригут бабло.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 мая 2017, 18:43

      Погорячились слегка,
      Разорили мужика.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 18:36

      А за ненормативную лексику в общественном месте у нас положена статья, не штраф не понятно кому . А за "притянутый" пенальти никто не сел на лавку ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 11 мая 2017, 18:20

      Будем снисходительны к коммисии,
      Просто Спартак проставился по случаю победы в чемпе :0)!!!

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 11 мая 2017, 18:13

      кдк любит спартак......шрафавать просто так

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 11 мая 2017, 17:33

      подавитесь))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +371

      ASG 11 мая 2017, 17:01

      нужно больше штрафов по всякой херне, а куда идут эти деньги? На развитие детского футбола?

      2
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      Рейтинг: +26774

      slavutiq70 > ASG 11 мая 2017, 18:13

      Сомневаюсь и очень сильно,,,

      0
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