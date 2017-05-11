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    Моуринью: «Лига Европы – очень важный турнир для «МЮ». Мы хотим выиграть»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил важность предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты». Португальский специалист подчеркнул, что надеется одержать победу на турнире.

    «Для любого клуба трофеи очень важны, равно как выход в еврокубковый финал. В коллекции клуба не хватает только этого еврокубка, он имеет для нас большое значение. Для нашего нынешнего коллектива это был бы первый европейский трофей.

    Очень важный турнир для клуба и игроков, поэтому будем стараться изо всех сил. Позади длинный путь, нас ждет уже 14-й матч в Лиге Европы, и мы очень хотим выиграть», – сказал Моуринью.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Сельта» пройдет сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:05 по московскому времени. В первой игре манкунианцы на выезде одержали победу со счетом 1:0.

    Источник: УЕФА

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    11.05.2017 15:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 мая 2017, 00:18

      Успеха Манчестеру!

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 11 мая 2017, 19:48

      все в ваших руках и ногах ребята!)желаю удачи!

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 11 мая 2017, 19:18

      Докатились ))) Хотя это единственный наверное шанс попасть в ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 11 мая 2017, 17:16

      Удачи Вашей команде, Жозе!

      0
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      Рейтинг: +54

      BloodBow 11 мая 2017, 16:52

      Как быстро всё меняется) А раньше заявлял так:
      Я не хочу выигрывать Лигу Европы, – приводит слова Моуринью BBC Sport. – Это стало бы большим разочарованием для меня. Не хочу, чтобы мои игроки считали, что Лига Европы - турнир их уровня.
      16 июля 2013 года, источник: "Спорт Экспесс"

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 11 мая 2017, 16:41

      Давай Моур, ждём вас в ЛЧ след году.. Давно не видел вас там =)

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 мая 2017, 16:12

      Хитер как Шпалыч. Конечно важный - лишний билетик в ЛЧ. И соперников серьезных не осталось.

      2
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      Рейтинг: +135

      Chicha 11 мая 2017, 15:55

      Удачи, Особенный!!!

      -1
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