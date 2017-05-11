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  • Моуринью: «Лига Европы – очень важный турнир для «МЮ». Мы хотим выиграть»

Моуринью: «Лига Европы – очень важный турнир для «МЮ». Мы хотим выиграть»

11 мая 2017, 15:31
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил важность предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты». Португальский специалист подчеркнул, что надеется одержать победу на турнире.

«Для любого клуба трофеи очень важны, равно как выход в еврокубковый финал. В коллекции клуба не хватает только этого еврокубка, он имеет для нас большое значение. Для нашего нынешнего коллектива это был бы первый европейский трофей.

Очень важный турнир для клуба и игроков, поэтому будем стараться изо всех сил. Позади длинный путь, нас ждет уже 14-й матч в Лиге Европы, и мы очень хотим выиграть», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Сельта» пройдет сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:05 по московскому времени. В первой игре манкунианцы на выезде одержали победу со счетом 1:0.

Источник: УЕФА
Лига Европы Манчестер Юнайтед Сельта Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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Chicha
1494507302
Удачи, Особенный!!!
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momwig_
1494508376
Хитер как Шпалыч. Конечно важный - лишний билетик в ЛЧ. И соперников серьезных не осталось.
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pzdc.
1494510069
Давай Моур, ждём вас в ЛЧ след году.. Давно не видел вас там =)
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BloodBow
1494510729
Как быстро всё меняется) А раньше заявлял так: Я не хочу выигрывать Лигу Европы, – приводит слова Моуринью BBC Sport. – Это стало бы большим разочарованием для меня. Не хочу, чтобы мои игроки считали, что Лига Европы - турнир их уровня. 16 июля 2013 года, источник: "Спорт Экспесс"
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champion_cska
1494512208
Удачи Вашей команде, Жозе!
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Max Urbanov
1494519521
Докатились ))) Хотя это единственный наверное шанс попасть в ЛЧ.
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MU-fanatic
1494521334
все в ваших руках и ногах ребята!)желаю удачи!
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Almazovich
1495228706
Успеха Манчестеру!
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