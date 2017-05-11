Моуринью: «Лига Европы – очень важный турнир для «МЮ». Мы хотим выиграть»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил важность предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против «Сельты». Португальский специалист подчеркнул, что надеется одержать победу на турнире.

«Для любого клуба трофеи очень важны, равно как выход в еврокубковый финал. В коллекции клуба не хватает только этого еврокубка, он имеет для нас большое значение. Для нашего нынешнего коллектива это был бы первый европейский трофей.

Очень важный турнир для клуба и игроков, поэтому будем стараться изо всех сил. Позади длинный путь, нас ждет уже 14-й матч в Лиге Европы, и мы очень хотим выиграть», – сказал Моуринью.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Сельта» пройдет сегодня на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:05 по московскому времени. В первой игре манкунианцы на выезде одержали победу со счетом 1:0.