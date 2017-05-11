Сакки: «Игра «Реала» в обороне является посредственной»

Известный итальянский специалист Арриго Сакки сравнил оборонительные линии финалистов Лиги чемпионов «Реала» и «Ювентуса». По его словам, в этом плане итальянская команда выглядит более предпочтительной.

«Могу сказать, что игра «Реала» в обороне является посредственной. Защита не очень качественная, если не считать действия Серхио Рамоса.

«Ювентус» же очень силен в защите. Его оборона выглядит более внушительно. Он призван защитить имя итальянского футбола в Европе», – приводит слова Сакки Mediaset.

Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» пройдет 3 июня в Кардиффе.