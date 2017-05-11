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    Сакки: «Игра «Реала» в обороне является посредственной»

    Известный итальянский специалист Арриго Сакки сравнил оборонительные линии финалистов Лиги чемпионов «Реала» и «Ювентуса». По его словам, в этом плане итальянская команда выглядит более предпочтительной.

    «Могу сказать, что игра «Реала» в обороне является посредственной. Защита не очень качественная, если не считать действия Серхио Рамоса.

    «Ювентус» же очень силен в защите. Его оборона выглядит более внушительно. Он призван защитить имя итальянского футбола в Европе», – приводит слова Сакки Mediaset.

    Финал Лиги чемпионов «Реал» – «Ювентус» пройдет 3 июня в Кардиффе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 08:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 11 мая 2017, 12:48

      Реал слабость в обороне с лихвой компенсирует мощью в атаке !!!

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 мая 2017, 12:08

      Ювентус выиграет лигу чемпионов)

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 11 мая 2017, 11:50

      Это верно . Поэтому ЮВЕ вперёд ! ! !

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 11 мая 2017, 11:22

      Вообще, в игре Реала слишком много сумбура. Вчера, особенно во втором тайме действия игроков обеих команд напоминало броуновское движение.

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 11 мая 2017, 11:19

      Вперед ЮВЕ!!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 10:18

      Защита сыграла неплохо,Атлетико в атаке скорее сыграл хорошо,с Юве это не пройдет,там и атака сильнееи оборона покрепче,разгуляться не дадут

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      Рейтинг: +87

      bakha23 11 мая 2017, 10:17

      в Италии всегда были хорошее зашитники

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