Семин: «Сомнений нет, «Спартак» по праву заслужил титул»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Спартак» по праву заслужил чемпионский титул по итогам текущего сезона.

«Сегодня в тактике, схемах почти ничего нового уже не придумаешь. Почти все могут открыть интернет и найти любые упражнения, почитать, как выстраивать взаимодействия. Но не каждому дано создать такое психологическое настроение внутри команды, как это удалось Каррере. Он сам был таким же футболистом – игроком-бойцом.

Он же работал, пусть и недолго, при Аленичеве – и сумел понять, чего не хватало тому «Спартаку». А не хватало этого бойцовского духа. Массимо сделал на это акцент и сработал очень умно. В плане психологии Каррера оказался молодцом. Сомнений нет, «Спартак» по праву заслужил титул.

И, конечно, ни у кого нет такой мотивации стать чемпионами, как у игроков «Спартака». Когда футболисты видят, что на них приходит посмотреть по тридцать тысяч на каждом матче, а порой и намного больше, то эмоции они испытывают совершенно особенные. Болельщики, фанаты требуют многого – но они все время с командой, в любое время года и были с ней не в лучшие периоды спартаковской истории. Это дорогого стоит», – считает Семин.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.