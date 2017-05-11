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Семин: «Сомнений нет, «Спартак» по праву заслужил титул»

11 мая 2017, 06:09
17

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Спартак» по праву заслужил чемпионский титул по итогам текущего сезона.

«Сегодня в тактике, схемах почти ничего нового уже не придумаешь. Почти все могут открыть интернет и найти любые упражнения, почитать, как выстраивать взаимодействия. Но не каждому дано создать такое психологическое настроение внутри команды, как это удалось Каррере. Он сам был таким же футболистом – игроком-бойцом.

Он же работал, пусть и недолго, при Аленичеве – и сумел понять, чего не хватало тому «Спартаку». А не хватало этого бойцовского духа. Массимо сделал на это акцент и сработал очень умно. В плане психологии Каррера оказался молодцом. Сомнений нет, «Спартак» по праву заслужил титул.

И, конечно, ни у кого нет такой мотивации стать чемпионами, как у игроков «Спартака». Когда футболисты видят, что на них приходит посмотреть по тридцать тысяч на каждом матче, а порой и намного больше, то эмоции они испытывают совершенно особенные. Болельщики, фанаты требуют многого – но они все время с командой, в любое время года и были с ней не в лучшие периоды спартаковской истории. Это дорогого стоит», – считает Семин.

Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Семин Юрий Каррера Массимо
Комментарии (17)
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piligrim1986
1494479901
вот Палыч всегда был мужиком, таковым и остается
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MaxSpartakM
1494482444
Палыч Мужик! Трезво
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LokoGoGo
1494483160
С юбилеем, тренер!!! Всё по уму разложил
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nik55
1494484863
Семин нормальный понимающий тренер дал адекватную оценку
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Mahone
1494486710
Справедливо и правильно говорит мэтр футбола!!!!!! Спартак в этом году,подчеркиваю,был сильнее других команд-на след год будет тяжелее
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RedWhiteFans2
1494489233
Палыч не истерик, а реалист. Белое -белое, чёрное-чёрное.
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Andrering87
1494489306
Юрий Павлович все говорит правильно и по делу...
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mialkov
1494490571
Приятно, что отметил и болельщиков, которые забивали стадион до отказа, ездили на выездные игры...
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dolf666
1494493433
вот на кого нужно ровняться Орлову и Уткину, а не херню пороть
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slavа0508
1494496144
Палыч всегда был адекватным человеком,,,,,,,,,,,,Удачи Локо и Палычу
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