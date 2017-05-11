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    Семин: «Сомнений нет, «Спартак» по праву заслужил титул»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Спартак» по праву заслужил чемпионский титул по итогам текущего сезона.

    «Сегодня в тактике, схемах почти ничего нового уже не придумаешь. Почти все могут открыть интернет и найти любые упражнения, почитать, как выстраивать взаимодействия. Но не каждому дано создать такое психологическое настроение внутри команды, как это удалось Каррере. Он сам был таким же футболистом – игроком-бойцом.

    Он же работал, пусть и недолго, при Аленичеве – и сумел понять, чего не хватало тому «Спартаку». А не хватало этого бойцовского духа. Массимо сделал на это акцент и сработал очень умно. В плане психологии Каррера оказался молодцом. Сомнений нет, «Спартак» по праву заслужил титул.

    И, конечно, ни у кого нет такой мотивации стать чемпионами, как у игроков «Спартака». Когда футболисты видят, что на них приходит посмотреть по тридцать тысяч на каждом матче, а порой и намного больше, то эмоции они испытывают совершенно особенные. Болельщики, фанаты требуют многого – но они все время с командой, в любое время года и были с ней не в лучшие периоды спартаковской истории. Это дорогого стоит», – считает Семин.

    Напомним, «Спартак» благодаря поражению «Зенита» в матче 27-го тура РФПЛ от «Терека» (0:1) досрочно обеспечил себе звание чемпиона России сезона-2016/17. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второе место на 10 очков. Таким образом, за три оставшихся тура данное отставание не может быть отыграно. Последний раз «Спартак» становился чемпионом России в 2001 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.05.2017 06:09
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 17:59

      Палыч знает что говорит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26774

      slavutiq70 11 мая 2017, 12:49

      Палыч всегда был адекватным человеком,,,,,,,,,,,,Удачи Локо и Палычу

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 11 мая 2017, 12:11

      С Днём Рождения и удачи в Еврокубке.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 11 мая 2017, 12:03

      вот на кого нужно ровняться Орлову и Уткину, а не херню пороть

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > dolf666 11 мая 2017, 16:25

      Совершенно верно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2017, 11:34

      Спасибо Палыч! С юбилеем!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 мая 2017, 11:16

      Приятно, что отметил и болельщиков, которые забивали стадион до отказа, ездили на выездные игры...

      6
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 11 мая 2017, 10:55

      Юрий Павлович все говорит правильно и по делу...

      4
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 мая 2017, 10:53

      Палыч не истерик, а реалист. Белое -белое, чёрное-чёрное.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 мая 2017, 10:11

      Справедливо и правильно говорит мэтр футбола!!!!!! Спартак в этом году,подчеркиваю,был сильнее других команд-на след год будет тяжелее

      6
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 мая 2017, 09:53

      Уважуха Палычу и конечно же КБ армии!!!

      2
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