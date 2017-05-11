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    Марсело: «Мы – «Реал», и мы всегда будем драться до конца»

    Защитник «Реала» Марсело прокомментировал исход матча против «Атлетико» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (1:2; 4:2 по сумме двух встреч).

    «Мы пропустили два гола, но в итоге оказались лучше. Мы пропустили в самом начале, но мы изначально понимали, что игра будет тяжелой. К счастью, позже мы начали контролировать ход матча. Боялись ли мы? У нас не было времени на это.

    Мы – «Реал», и мы всегда будем драться до конца с уважением к сопернику. Сейчас все наши мысли – о чемпионате. Мы очень рады такой поддержке со стороны наших фанатов, ведь на этом стадионе она особенно важна», – сказал бразилец.

    «Реал» вышел в 15-й финал Лиги чемпионов в истории и третий за четыре последних сезона.

    Источник: Marca

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    11.05.2017 00:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -130

      калач 11 мая 2017, 07:01

      будем драться в кабинетах деньгами до конца

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