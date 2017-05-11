Марсело: «Мы – «Реал», и мы всегда будем драться до конца»

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал исход матча против «Атлетико» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (1:2; 4:2 по сумме двух встреч).

«Мы пропустили два гола, но в итоге оказались лучше. Мы пропустили в самом начале, но мы изначально понимали, что игра будет тяжелой. К счастью, позже мы начали контролировать ход матча. Боялись ли мы? У нас не было времени на это.

Мы – «Реал», и мы всегда будем драться до конца с уважением к сопернику. Сейчас все наши мысли – о чемпионате. Мы очень рады такой поддержке со стороны наших фанатов, ведь на этом стадионе она особенно важна», – сказал бразилец.

«Реал» вышел в 15-й финал Лиги чемпионов в истории и третий за четыре последних сезона.