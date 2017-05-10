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  • Бубнов считает, что Каррера мог бы заменить Черчесова в сборной России

Бубнов считает, что Каррера мог бы заменить Черчесова в сборной России

10 мая 2017, 18:28
42

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера мог бы возглавить сборную Россию. По мнению Бубнова, итальянский специалист сильнее нынешнего наставника национальной команды Станислава Черчесова.

– Мог бы Массимо Каррера возглавить сборную России в 2018 году?

– Даже сейчас он как специалист сильнее Черчесова. Это объективно. Каррера пришел и сразу стал чемпионом. Черчесов в России не смог стать чемпионом. Кроме того, он никогда не работал в командах высокого европейского уровня с высококлассными специалистами.

У Черчесова больше опыт работы? Я так не думаю. Где Черчесов работал, а где Каррера…

Напомним, что «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Черчесов Станислав Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (42)
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polt
1494430823
Очень даже здравая мысль от Бубнова. Толку от Черчесова нет и не будет, сколько уже у руля , а результата ни какого, даже минусовой.
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subbotaspartak
1494431085
Вот за Черчесова согласен на все сто, Но разве изменит кто-нибудь что? Профукаем ЧМ, Каррера уедет в Европу, А мы опять где окажемся? В .опе... Хорошо, что я старый болела и всё равно за наших буду болеть, Надеяться на чудо, ждать, верить и неверующих иметь!
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Таганский
1494431156
Кто бы тебя заменил, тарищ Бубен..
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Mahone
1494431917
Так не думаю,Бердыева в консультанты и все в норме,зарубежные специалисты не нужны,но это только мое мнение
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NEON-SM
1494432560
Каррера конечно может и помог бы сборной, не понимаю почему Бердыева так и не позвали, уровень нашей сборной ну ни как не под Черчесова, а вот чёточник справился бы неплохо
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n1hat
1494432823
Надоели со своей сборной, пусть в Спартаке работает спокойно...
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Konb48
1494434841
Нет, лучше Бердыев! Он из малоизвестных игроков делает звезд, а Каррера здорово руководит признанными мастерами.
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Сильвербой
1494437358
Человек только авторитет начал набирать в России, а бубен уже его хочет в г..но макнуть!!! Сборную бестолочей должен тренеровать соответствующий специалист!
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VENEROLOG
1494437776
Как этому пустомеле дают что то комментировать??? У него вместо башки действительно бубен...
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Диктор
1494441048
Да плевать на твое мнение-руки прочь от нашего тренера.
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