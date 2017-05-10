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    Бубнов считает, что Каррера мог бы заменить Черчесова в сборной России

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера мог бы возглавить сборную Россию. По мнению Бубнова, итальянский специалист сильнее нынешнего наставника национальной команды Станислава Черчесова.

    – Мог бы Массимо Каррера возглавить сборную России в 2018 году?

    – Даже сейчас он как специалист сильнее Черчесова. Это объективно. Каррера пришел и сразу стал чемпионом. Черчесов в России не смог стать чемпионом. Кроме того, он никогда не работал в командах высокого европейского уровня с высококлассными специалистами.

    У Черчесова больше опыт работы? Я так не думаю. Где Черчесов работал, а где Каррера…

    Напомним, что «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.05.2017 18:28
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +4454

      Snek 12 мая 2017, 14:57

      Обмен шила на мыло..

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 мая 2017, 15:09

      ЦЫЦ! Никаких сборных! Он нужен Спартаку.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 мая 2017, 14:34

      Еще ни один тренер, выигравший РФПЛ, не смог добиться с нашей сборной высоких успехов. Так что это не показатель.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 мая 2017, 11:02

      Каррера пусть руководит сборной Италии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 11 мая 2017, 09:15

      Бубен шут конечно. Но если вдуматься , то и правда команда побежит лучше.

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 10 мая 2017, 23:05

      Говорю же давно пора создать петицию о назначении Карреры тренером сборной, пока еще не поздно спасти чемпионат

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      Рейтинг: +496

      firs04 10 мая 2017, 22:30

      Скорую ему вызовите, это уже все конечная точка для Бубнова

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 10 мая 2017, 21:59

      Не надо! Сборная - это болото для тренеров. Кто туда попадает - больше не выплывает!

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      Рейтинг: +24

      Kairat-Arshavin 10 мая 2017, 21:46

      Че вы все хотите из этой сборной сделать фантастику! НИ КАРЕРА НИ БЕРДЫЕВ НЕ ПОМОГУТ!!! Через лет 5 ещё может будет толк, а щас кукурузу охроняйте вместе с этими пидарами Кокорин, Мамаев, Шатов!

      Два нормальных это ЗОБНИН И ГОЛОВИН! Остальные никакие как бомжи! Из группы железка не выйдут на Конфе и ЧМ. Так что не бздите!

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 10 мая 2017, 21:42

      Сборная России — это гарантированный удар по репутации любого тренера. Туда не пойдет работать ни один человек, заботящийся о своей будущей карьере.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Freyk 11 мая 2017, 04:29

      согласен,вот перед пенсией можно,как капелло сделал,ещё и бабла срубил за то что игроки ходили и свой буй по полю пинали

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