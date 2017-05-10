Бубнов считает, что Каррера мог бы заменить Черчесова в сборной России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера мог бы возглавить сборную Россию. По мнению Бубнова, итальянский специалист сильнее нынешнего наставника национальной команды Станислава Черчесова.

– Мог бы Массимо Каррера возглавить сборную России в 2018 году?

– Даже сейчас он как специалист сильнее Черчесова. Это объективно. Каррера пришел и сразу стал чемпионом. Черчесов в России не смог стать чемпионом. Кроме того, он никогда не работал в командах высокого европейского уровня с высококлассными специалистами.

У Черчесова больше опыт работы? Я так не думаю. Где Черчесов работал, а где Каррера…

Напомним, что «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.