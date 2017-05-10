Каррере грозит штраф в 100 тысяч за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с «Томью»

Неявка главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура российской Премьер-лиги с «Томью», который закончился со счетом 1:0, будет рассмотрена на ближайшем заседании комитета. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Сообщается, что штраф за неявку на флеш-интервью по регламенту составляет 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. В случае, если Каррера докажет КДК, что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован. В таком случае штрафом в размере 50 тысяч рублей будет наказан «Спартак», поскольку не прислал на пресс-конференцию другого члена тренерского штаба.

До сих пор не названы причины отсутствия Карреры на данных мероприятиях. Сам же специалист иронично прокомментировал свое отсутствие тем, что он был голоден и торопился на просмотр туринского дерби.