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    Каррере грозит штраф в 100 тысяч за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с «Томью»

    Неявка главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура российской Премьер-лиги с «Томью», который закончился со счетом 1:0, будет рассмотрена на ближайшем заседании комитета. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

    Сообщается, что штраф за неявку на флеш-интервью по регламенту составляет 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. В случае, если Каррера докажет КДК, что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован. В таком случае штрафом в размере 50 тысяч рублей будет наказан «Спартак», поскольку не прислал на пресс-конференцию другого члена тренерского штаба.

    До сих пор не названы причины отсутствия Карреры на данных мероприятиях. Сам же специалист иронично прокомментировал свое отсутствие тем, что он был голоден и торопился на просмотр туринского дерби.

    Источник: ТАСС

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    10.05.2017 10:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 мая 2017, 13:09

      Мелочь , а не штраф . Хотя за неуважение ко всем , можно было бы и 500 т.р хотя бы дать .

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 10 мая 2017, 12:34

      100 т.р. с их зарплатами, не обеднеют)) ничего страшного)

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 10 мая 2017, 12:09

      для них мелочь, а для простого человека это огромная сумма) лучше бы отдал эти 100 тыс нуждающимся)

      1
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      Рейтинг: +33422

      oyabun 10 мая 2017, 11:24

      Думаю Каррера переживет сей штраф, не сильно расстраиваясь ))

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 10 мая 2017, 11:16

      Туринское дерби конечно важнее

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 10 мая 2017, 10:58

      Мелочь...

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