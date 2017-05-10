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  • Каррере грозит штраф в 100 тысяч за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с «Томью»

Каррере грозит штраф в 100 тысяч за неявку на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча с «Томью»

10 мая 2017, 10:54
6

Неявка главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на флеш-интервью и пресс-конференцию после матча 27-го тура российской Премьер-лиги с «Томью», который закончился со счетом 1:0, будет рассмотрена на ближайшем заседании комитета. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

Сообщается, что штраф за неявку на флеш-интервью по регламенту составляет 50 тысяч рублей, столько же составляет штраф за игнорирование пресс-конференции. В случае, если Каррера докажет КДК, что отсутствовал на флеш-интервью и пресс-конференции по уважительной причине, то он не будет оштрафован. В таком случае штрафом в размере 50 тысяч рублей будет наказан «Спартак», поскольку не прислал на пресс-конференцию другого члена тренерского штаба.

До сих пор не названы причины отсутствия Карреры на данных мероприятиях. Сам же специалист иронично прокомментировал свое отсутствие тем, что он был голоден и торопился на просмотр туринского дерби.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Григорьянц Артур
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1494403137
Мелочь...
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panmon
1494404201
Туринское дерби конечно важнее
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oyabun
1494404689
Думаю Каррера переживет сей штраф, не сильно расстраиваясь ))
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Obojaemiy
1494407372
для них мелочь, а для простого человека это огромная сумма) лучше бы отдал эти 100 тыс нуждающимся)
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Д Альбертини
1494408851
100 т.р. с их зарплатами, не обеднеют)) ничего страшного)
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dok66
1494410970
Мелочь , а не штраф . Хотя за неуважение ко всем , можно было бы и 500 т.р хотя бы дать .
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