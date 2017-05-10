Клопп ждет Салаха в «Ливерпуле»

В «Ливерпуле» заинтересованы в переходе полузащитника «Ромы» Мохамеда Салаха. Главный тренер англичан Юрген Клопп хочет видеть египтянина в составе своей команды перед стартом следующего сезона. На данный момент о переговорах ничего не известно.

24-летний футболист уже имеет опыт выступления в английской Премьер-лиге. С 2014 по 2015 год он выступал в составе «Челси», проведя 13 матчей. По причине малой игровой практики он был отдан в аренду сначала «Фиорентине», а затем «Роме».

В текущем сезоне египтянин сыграл 28 матчей в Серии А, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.