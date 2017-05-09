Симонян: «В чемпионстве «Спартака» нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью»

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил вклад бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева в чемпионство московского клуба. Напомним, российский специалист покинул красно-белых в начале нынешнего сезона.

Отметим, что «Спартак» за три тура до окончания РФПЛ завоевал чемпионский титул и впервые с 2001 года стал победителем чемпионата России.

«Слава богу, это свершилось, что тут еще скажешь. Слишком долго ждали, но, наконец, дождались.

Нельзя не вспомнить добрым словом прежний тренерский состав – Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Диму Ананко. У Аленичева в какой-то степени не получилось, но ведь именно он пригласил Массимо Карреру, а как говорил Николай Петрович Старостин, главное – угадать, угадать с составом, заменой, тренером.

Так что нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью, тот же Аленичев ставил игру в контроль мяча, спартаковскую игру», – сказал Симонян.