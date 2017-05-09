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    Симонян: «В чемпионстве «Спартака» нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью»

    Вице-президент РФС Никита Симонян отметил вклад бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева в чемпионство московского клуба. Напомним, российский специалист покинул красно-белых в начале нынешнего сезона.

    Отметим, что «Спартак» за три тура до окончания РФПЛ завоевал чемпионский титул и впервые с 2001 года стал победителем чемпионата России.

    «Слава богу, это свершилось, что тут еще скажешь. Слишком долго ждали, но, наконец, дождались.

    Нельзя не вспомнить добрым словом прежний тренерский состав – Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Диму Ананко. У Аленичева в какой-то степени не получилось, но ведь именно он пригласил Массимо Карреру, а как говорил Николай Петрович Старостин, главное – угадать, угадать с составом, заменой, тренером.

    Так что нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью, тот же Аленичев ставил игру в контроль мяча, спартаковскую игру», – сказал Симонян.

    Источник: ТАСС

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    09.05.2017 21:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +57

      sajra 10 мая 2017, 19:52

      Аленичев весь состав набрал этот. и правильно Никита Симонян его поздравляет и я тоже от всей души и Титова и Ананко..

      0
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      Рейтинг: +40

      champion_cska 10 мая 2017, 13:44

      Никита Симонян всегда говорит правду! Здоровья Вам, легендам футбола!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 мая 2017, 12:54

      С благодарностью за то, что освободил место стОящему тренеру

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 мая 2017, 10:35

      ... а также совершенно невозможно не вспомнить с благодарностью Мурата Якина, Унаи Эмери, Валеру Карпина, Мишу Лаудрупа, Стаса Черчесова, Владимира Григорьевича Федотова, Александра Старкова и Невио "Дедушку" Скалу. Чудесные люди - все они внесли свою лепту в те самые 16 лет, про которые теперь так много говорят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 10 мая 2017, 05:09

      Вроде это уже давно было, но и забыть совсем нельзя.

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 мая 2017, 23:22

      Спасибо что так бездарно руководили Спартаком что никто из топ тренеров не пошёл и пришлось брать Карреру!

      0
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      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > panmon 10 мая 2017, 02:22

      Вот только с вашим комментом соглашусь на все 100%, я не провидица, но сразу поняла что ничего хорошего с красно-белыми под руководством Аленичева произойти не может, почему, да потому, что может дать чуть ли не главной команде страны тренер,который только что бесславно отправил коннониров в ФНЛ, а придя в "Спартак" сразу-же заявил о его чемпионстве, на что он расчитывал, ведь нимб над головой был только в его воображении

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +41

      avfc71 9 мая 2017, 21:42

      заслуга в одном что пригласил Массимо Карреру

      -1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > avfc71 9 мая 2017, 22:05

      и именно Аленичев купил Промеса для сведенья

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > spartak_88 9 мая 2017, 23:26

      Воу-воу, полегче. На свои деньги он его купил, ага. Купил Федун, при тренере Якине. Трансфер Квинси 8 августа 2014. Алень заступил 10 июня 2015.

      0
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      ...
      Рейтинг: +41

      avfc71 > spartak_88 10 мая 2017, 00:03

      купил Федун а не Аленичев

      -1
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