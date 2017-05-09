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  • Симонян: «В чемпионстве «Спартака» нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью»

Симонян: «В чемпионстве «Спартака» нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью»

9 мая 2017, 21:11
12

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил вклад бывшего главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева в чемпионство московского клуба. Напомним, российский специалист покинул красно-белых в начале нынешнего сезона.

Отметим, что «Спартак» за три тура до окончания РФПЛ завоевал чемпионский титул и впервые с 2001 года стал победителем чемпионата России.

«Слава богу, это свершилось, что тут еще скажешь. Слишком долго ждали, но, наконец, дождались.

Нельзя не вспомнить добрым словом прежний тренерский состав – Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Диму Ананко. У Аленичева в какой-то степени не получилось, но ведь именно он пригласил Массимо Карреру, а как говорил Николай Петрович Старостин, главное – угадать, угадать с составом, заменой, тренером.

Так что нельзя не вспомнить Аленичева с благодарностью, тот же Аленичев ставил игру в контроль мяча, спартаковскую игру», – сказал Симонян.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Симонян Никита
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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avfc71
1494355338
заслуга в одном что пригласил Массимо Карреру
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VVM1964
1494355570
АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН И ПИСАЛ ОБ ЭТОМ ВСЕГДА , КОГДА УПОМИНАЛСЯ АЛЕНИЧЕВ И " ЕГО БАГАЖ "
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panmon
1494361344
Спасибо что так бездарно руководили Спартаком что никто из топ тренеров не пошёл и пришлось брать Карреру!
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Дядя Серёжа
1494382199
Вроде это уже давно было, но и забыть совсем нельзя.
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momwig_
1494401704
... а также совершенно невозможно не вспомнить с благодарностью Мурата Якина, Унаи Эмери, Валеру Карпина, Мишу Лаудрупа, Стаса Черчесова, Владимира Григорьевича Федотова, Александра Старкова и Невио "Дедушку" Скалу. Чудесные люди - все они внесли свою лепту в те самые 16 лет, про которые теперь так много говорят.
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APchelov
1494410072
С благодарностью за то, что освободил место стОящему тренеру
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champion_cska
1494413059
Никита Симонян всегда говорит правду! Здоровья Вам, легендам футбола!
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sajra
1494435168
Аленичев весь состав набрал этот. и правильно Никита Симонян его поздравляет и я тоже от всей души и Титова и Ананко..
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