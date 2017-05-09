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    Аллегри: «Результат первого матча с «Монако» ничего не значит»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Монако» подчеркнул, что в этом противостоянии еще ничего не решено.

    Напомним, первая игра между командами завершилась гостевой победой туринцев со счетом 2:0.

    «Монако» нечего терять, он может играть с полной свободой и создавать нам серьезные проблемы, ведь у него хватает талантливых футболистов, особенно в линии атаки. Нужно действовать агрессивно. Постараемся победить.

    Надо сыграть даже лучше, чем в Монако. Там мы допустили несколько ошибок. Результат первого матча еще ничего не значит. Нас от Кардиффа отделяют еще 90 минут», – отметил Аллегри.

    Матч «Ювентус» – «Монако» состоится 9 мая в Турине и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    09.05.2017 01:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 9 мая 2017, 04:18

      Все верно! Расслабляться не стоит))) Хотя предположить, что Буффон на домашнем стадионе пропустит три мяча, а его партнеры не забьют ни одного - предположение из области фантастики!

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