Аллегри: «Результат первого матча с «Монако» ничего не значит»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Монако» подчеркнул, что в этом противостоянии еще ничего не решено.

Напомним, первая игра между командами завершилась гостевой победой туринцев со счетом 2:0.

«Монако» нечего терять, он может играть с полной свободой и создавать нам серьезные проблемы, ведь у него хватает талантливых футболистов, особенно в линии атаки. Нужно действовать агрессивно. Постараемся победить.

Надо сыграть даже лучше, чем в Монако. Там мы допустили несколько ошибок. Результат первого матча еще ничего не значит. Нас от Кардиффа отделяют еще 90 минут», – отметил Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Монако» состоится 9 мая в Турине и начнется в 21:45 по московскому времени.