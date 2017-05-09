Жардим: «Цель «Монако» – выход в финал ЛЧ. Хотим воплотить свою мечту в жизнь»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, что в первой игре монегаски на своем поле потерпели поражение со счетом 0:2.

«Нам нужно атаковать, гоня в сторону мысли о плохом. В первом матче мы нанесли столько же ударов по воротам, как и «Юве». Однако соперник действовал эффективнее. Очевидно, что «Юве» – это более опытная команда. Мы проиграли, потому что не использовали свои моменты.

Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизнь. Наша цель – выход в финал. Я горжусь своими подопечными и тем, что они сделали на данный момент. И мои чувства останутся такими же вне зависимости от результата матча во вторник», – сказал Жардим.

Матч «Ювентус» – «Монако» состоится 9 мая в Турине и начнется в 21:45 по московскому времени.