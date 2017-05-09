Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жардим: «Цель «Монако» – выход в финал ЛЧ. Хотим воплотить свою мечту в жизнь»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса». Напомним, что в первой игре монегаски на своем поле потерпели поражение со счетом 0:2.

    «Нам нужно атаковать, гоня в сторону мысли о плохом. В первом матче мы нанесли столько же ударов по воротам, как и «Юве». Однако соперник действовал эффективнее. Очевидно, что «Юве» – это более опытная команда. Мы проиграли, потому что не использовали свои моменты.

    Завтра мы хотим воплотить свою мечту в жизнь. Наша цель – выход в финал. Я горжусь своими подопечными и тем, что они сделали на данный момент. И мои чувства останутся такими же вне зависимости от результата матча во вторник», – сказал Жардим.

    Матч «Ювентус» – «Монако» состоится 9 мая в Турине и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2017 01:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2017, 11:10

      Монако конечно молодцы, но в финал пройдет Юве!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 9 мая 2017, 09:22

      АЙ ЗЫРТ

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11