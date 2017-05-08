Слуцкий присутствует на матче «Челси» – «Мидлсбро»

В данные минуты в Лондоне проходит поединок 36-го тура АПЛ между «Челси» и «Мидлсбро». За матчем с трибуны наблюдает экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

«Пенсионеры», в активе которых на данный момент 34 встречи, в случае победы над «речниками» оторвутся от идущего вторым «Тоттенхэма» на семь очков. Обеим командам останется провести по три матча до окончания чемпионата.

Если синим удастся завоевать чемпионство. то это станет абсолютным триумфом главного тренера Антонио Конте, возглавившим команду перед началом нынешнего сезона.