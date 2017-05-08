Филипе Луис может сменить «Атлетико» на «Ювентус»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис в ближайшее время может сменить клубную прописку. Сообщается, что в услугах 31-летнего бразильца заинтересован «Ювентус», который хочет приобрести игрока в летнее трансферное окно.

Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри считает, что футболист сможет заменить в команде Алекса Сандро, который близок к уходу в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Луис провел 33 матча, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.