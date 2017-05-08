Ильин, Емельянов и Зуев выйдут с первых минут матча «Урал» – «Крылья Советов»

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Крыльев Советов» на матч 27-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Урал»: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Лунгу, Кулаков, Димитров, Ильин, Емельянов, Манучарян.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Бато, 3отов, Божин, Мияйлович, Зуев, Бруно, Ткачев, Корниленко.

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