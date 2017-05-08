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    Ильин, Емельянов и Зуев выйдут с первых минут матча «Урал» – «Крылья Советов»

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Крыльев Советов» на матч 27-го тура российской Премьер-лиги. Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 14:30 по московскому времени.

    «Урал»: Заболотный, Табидзе, Балажиц, Данцев, Павленко, Лунгу, Кулаков, Димитров, Ильин, Емельянов, Манучарян.

    «Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Бато, 3отов, Божин, Мияйлович, Зуев, Бруно, Ткачев, Корниленко.

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    Источник: РПЛ

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    08.05.2017 13:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 8 мая 2017, 14:20

      Удачи крылышками!!!

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 мая 2017, 13:52

      Победа нужна Крыльям, и думаю что Урал не будет особо против

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > Masteralex 8 мая 2017, 13:58

      ага, Уралу самому теперь нужно набирать очки что бы в стыки не попасть, волноваться за других им нет смысла, если не хотят вылететь

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