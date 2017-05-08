Зобнин посоветовал Луческу посмотреть в таблицу РФПЛ

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, румынский специалист ранее заявил, что «Спартак» не является сильнейшим клубом страны, однако заслужил выиграть золотые медали.

«Пусть в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех. Как это еще прокомментировать?

Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака»! Они заслужили это долгожданное чемпионство. Процентов на 80 это заслуга фанатов. Болельщики отлично нас поддерживали весь сезон, это их победа. Пусть Москва теперь станет красно-белой и празднует!» – сказал Зобнин.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это