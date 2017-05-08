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Зобнин посоветовал Луческу посмотреть в таблицу РФПЛ

8 мая 2017, 01:52
20

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, румынский специалист ранее заявил, что «Спартак» не является сильнейшим клубом страны, однако заслужил выиграть золотые медали.

«Пусть в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех. Как это еще прокомментировать?

Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака»! Они заслужили это долгожданное чемпионство. Процентов на 80 это заслуга фанатов. Болельщики отлично нас поддерживали весь сезон, это их победа. Пусть Москва теперь станет красно-белой и празднует!» – сказал Зобнин.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (20)
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NEON-SM
1494198412
мы чемпионы, всё было понятно после дерби с цска. но сейчас какие-то странные ощущения
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Павелий
1494201835
Луческу полезнее будет не только в таблицу посмотреть, но и мозгами застарелыми пошевелить.
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GoLenaStop
1494203815
Ага! ...Это чё - аказывается вся Масква была за Спартак , чи шо? И от ентого победительства таперь даже трамваи в Маскве перекрасят в красно-белый колёр? Ха! Увидите - так и будет!... (пойду кисти помочу...) цомы усем!
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Д Альбертини
1494205644
Спасибо и тебе Роман) сильный сезон выдал парень, и в сборную начал привлекаться) удачи на КК)
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Диктор
1494215155
Хорошо ответил цыгану.
Ответить
Бмв525
1494217668
Ух я ржать буду когда Спартак последнее место в группе займёт ЛЧ ! А зобнин автогол сделает в самый решающий момент !
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ДАША Д
1494217747
Какая таблица? Лучше смотреть на расчётный счет в банке.
Ответить
DQ1
1494217910
Посмотрим что в следующем сезоне со Спартаком будет) промеса продадут и все, шляпа))
Ответить
Sergey9999
1494218717
Зобнин прав!!!
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nirita
1494221200
Зенит за весь сезон ни разу не был на верхней строчке таблицы. Пусть очки купит.Когда он выходил на 1 место?
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