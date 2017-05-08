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    Зобнин посоветовал Луческу посмотреть в таблицу РФПЛ

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на слова главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, румынский специалист ранее заявил, что «Спартак» не является сильнейшим клубом страны, однако заслужил выиграть золотые медали.

    «Пусть в таблицу посмотрит – там видно, кто сильнее всех. Как это еще прокомментировать?

    Хочу поздравить всех болельщиков «Спартака»! Они заслужили это долгожданное чемпионство. Процентов на 80 это заслуга фанатов. Болельщики отлично нас поддерживали весь сезон, это их победа. Пусть Москва теперь станет красно-белой и празднует!» – сказал Зобнин.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2017 01:52
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 мая 2017, 18:44

      Хоп,мусорок..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 8 мая 2017, 17:57

      Спартак в этом сезоне победил абсолютно все команды, некоторые даже по 2 раза))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 8 мая 2017, 11:59

      Луческу и Зобнин. Две интересные личности. Первый провалил сезон, постоянно неуклюже оправдываясь, а второй, поучавствовав в сливе "Динамо" в пердив, на всех углах заявляет как он счастлив в "Спартаке".
      Нельзя себя так вести, ну стал чемпионом, так не поминай бывший клуб всуе. Иуда.

      0
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      Рейтинг: +239

      nirita 8 мая 2017, 08:26

      Зенит за весь сезон ни разу не был на верхней строчке таблицы.
      Пусть очки купит.Когда он выходил на 1 место?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      Rodina47 8 мая 2017, 07:45

      Зобнин прав!!!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      DQ1 8 мая 2017, 07:31

      Посмотрим что в следующем сезоне со Спартаком будет) промеса продадут и все, шляпа))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +281

      nem00700 > DQ1 8 мая 2017, 08:30

      Его не продадут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 мая 2017, 07:29

      Какая таблица? Лучше смотреть на расчётный счет в банке.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > ДАША Д 8 мая 2017, 07:52

      Так у бомжей бабла гораздо больше чем у пищевика, а игра никакая)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 8 мая 2017, 07:27

      Ух я ржать буду когда Спартак последнее место в группе займёт ЛЧ ! А зобнин автогол сделает в самый решающий момент !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3938

      Kollljan > Бмв525 8 мая 2017, 08:58

      Не ты один.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Бмв525 8 мая 2017, 11:57

      А я не ржал, когда русские клубы из кубков вылетали,
      Я за всех болел, что есть силы.
      А вы ДЕБИЛЫ!!!

      4
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > subbotaspartak 8 мая 2017, 19:06

      От дебила слышу

      1
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 > subbotaspartak 8 мая 2017, 19:09

      Рви свои связки рви ... А они чисто мяч гоняют по полю потому что нужно это делать чтоб бабки забрать . А ты во весь голос арешь переживаешь а им на тебя насрать . Ну и кто из нас дебил ?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2017, 06:45

      Хорошо ответил цыгану.

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 мая 2017, 04:07

      Спасибо и тебе Роман) сильный сезон выдал парень, и в сборную начал привлекаться) удачи на КК)

      6
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