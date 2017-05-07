Федун: «Чемпионство «Спартака» – гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слезы»

Президент «Спартака» Леонид Федун не смог сдержать слез после досрочного завоевания московским клубом титула чемпиона России нынешнего сезона. Отметим, что последний раз красно-белые выигрывали РФПЛ в 2001 году.

«Гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слезы. С возрастом стал сентиментальным. Все-таки ждали этой победы 16 лет. Очень рад, что достигли этого, победа была крайне важна для меня, руководства и всех болельщиков «Спартака». Сейчас присутствует опустошение», – сказал Федун.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это