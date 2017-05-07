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    Федун: «Чемпионство «Спартака» – гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слезы»

    Президент «Спартака» Леонид Федун не смог сдержать слез после досрочного завоевания московским клубом титула чемпиона России нынешнего сезона. Отметим, что последний раз красно-белые выигрывали РФПЛ в 2001 году.

    «Гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слезы. С возрастом стал сентиментальным. Все-таки ждали этой победы 16 лет. Очень рад, что достигли этого, победа была крайне важна для меня, руководства и всех болельщиков «Спартака». Сейчас присутствует опустошение», – сказал Федун.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.05.2017 21:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 мая 2017, 07:37

      Федун, ты заслужил!!!....недаром столько бабла в пищевик влил))))

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 8 мая 2017, 00:56

      Стадион, Каррера и чемпионство !!!

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 8 мая 2017, 00:51

      Пидор*сили мы Федуна всю дорогу, пидор*сили. А он и стадик построил и золота добился..

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 8 мая 2017, 00:06

      всех нас с победой

      1
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      Рейтинг: +662

      pato08 7 мая 2017, 23:22

      Спасибо, Леонид Арнольдович, за наш стадион и стабильное финансирование!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 мая 2017, 23:09

      Спасибо тебе Лёня, без тебя этого успеха бы не было!!!

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 мая 2017, 22:28

      Скупая мужская слеза - только в радость. Федуну - огромное спасибо за красавец стадион, за команду, за то, что стал меньше вмешиваться в спортивные дела. Хорошо что понял, тренер - это не десять процентов. Ждём усиления команды для Лиги Чемпионов. С Победой красно-белые Гладиаторы!!!

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      Рейтинг: +130

      tuzik1 7 мая 2017, 22:16

      Наши поздравления спартаку!!!!! В этом сезоне они заслужили чемпионство!!!!....поддержим акцию Глушакова....выпьем за победу Миллеровский чудо-напиток!!!!

      0
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 7 мая 2017, 22:16

      Славу Богу отдохнем от Вас Леонид Арнольдович и от Спартака, всем чем могли, тем и помогли. Поздравляю десятикратным Чемпионством болельщиков ФК "Спартак" от души.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2017, 21:58

      Поздравляю всех с долгожданной победой.

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