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  • Федун: «Чемпионство «Спартака» – гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слезы»

Федун: «Чемпионство «Спартака» – гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слезы»

7 мая 2017, 21:35
23

Президент «Спартака» Леонид Федун не смог сдержать слез после досрочного завоевания московским клубом титула чемпиона России нынешнего сезона. Отметим, что последний раз красно-белые выигрывали РФПЛ в 2001 году.

«Гигантское облегчение! Признаться, даже не смог сдержать слезы. С возрастом стал сентиментальным. Все-таки ждали этой победы 16 лет. Очень рад, что достигли этого, победа была крайне важна для меня, руководства и всех болельщиков «Спартака». Сейчас присутствует опустошение», – сказал Федун.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (23)
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NEON-SM
1494182410
наконец-то и на нашей улице праздник, действительно, гигантское облегчение
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Atom2020
1494182484
Все-таки Федун добился своего ... вырос из человека, лезущего во все дела клуба, в нормального такого владельца ... стадион построил ... команду не бросил в кризис ... вот еще плакать начал ))) ... в общем жмем руку, протягиваем платок )))
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Д Альбертини
1494182595
Спасибо тебе Арнольдыч, за стадион, за команду. все таки он не мало вложил в Спартак и это чемпионство и сил, и средств и эмоции. Спасибо!
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Obojaemiy
1494182641
Арнольдыч, наконец то мы дотерпели!!!!!! Все вместе мы сделали это! теперь даже ипотека в радость стала))
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DZHEK_VOROBEY1987
1494182738
Молодец Федун! Наконец то с тренером угадали,а то за 16 лет ни одного тренера нормального не было,единственный кто мне нравился,это только Владимир Федотов, жаль его сейчас нет с нами.
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krokodail
1494182962
Жыдёнок облегчился прямо в штаны.Гигантскую кучу.
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Axe111
1494183130
не уссался хоть?
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Filllllll
1494183321
А кто-нибудь помнит задачу на сезон? Первый раз, за последние годы самой низкой была!
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ильиных
1494183424
Спасибо тебе дядя Леня.
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мы_не_рабы
1494185316
Скупая мужская слеза - только в радость. Федуну - огромное спасибо за красавец стадион, за команду, за то, что стал меньше вмешиваться в спортивные дела. Хорошо что понял, тренер - это не десять процентов. Ждём усиления команды для Лиги Чемпионов. С Победой красно-белые Гладиаторы!!!
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