«Зенит» объявил, что все билеты на матч с «Тереком» проданы

В воскресенье «Зенит» примет «Терек» в рамках матча 27-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Как сообщается на официальном сайте петербургской команды, «Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в черном; гости — в бело-зеленой форме, голкипер — в красном.

Все билеты на игру проданы. На матче ожидается до 30 тысяч зрителей, гостей поддержат до 100 болельщиков.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Терек». В случае осечки сине-бело-голубых «Спартак» досрочно станет чемпионом России.