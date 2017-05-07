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    «Зенит» объявил, что все билеты на матч с «Тереком» проданы

    В воскресенье «Зенит» примет «Терек» в рамках матча 27-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Как сообщается на официальном сайте петербургской команды, «Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в черном; гости — в бело-зеленой форме, голкипер — в красном.

    Все билеты на игру проданы. На матче ожидается до 30 тысяч зрителей, гостей поддержат до 100 болельщиков.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка «Зенит» – «Терек». В случае осечки сине-бело-голубых «Спартак» досрочно станет чемпионом России.

    Источник: ФК «Зенит»

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    07.05.2017 11:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 7 мая 2017, 17:57

      Терек не проиграет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 7 мая 2017, 15:10

      А я не пошел, я купил червя с опарышем и на рыбалку)))) И полезнее,и интереснее!!
      Ждем Тосно в примьере,вот тогда и увидим посещаемость на Крестовском!

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 мая 2017, 13:58

      Все билеты проданы - и всего 30 тысяч болельщиков? Когда уже полностью стадион откроют интересно?

      0
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      Рейтинг: +150

      MadPampers > Обер-КанцлерЪ 7 мая 2017, 16:04

      Обещают на Краснодар выставить все билеты или близкое к тому количество

      ps кстати на Терек по 300р билеты на верхние трибуны О_о

      1
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      Рейтинг: +17800

      ilichkadr > Обер-КанцлерЪ 7 мая 2017, 17:32

      До КК не откроют.......

      1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 7 мая 2017, 12:09

      Ни хера себе! вот это в Питере любовь к футболу!

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      Рейтинг: 0

      cky3k 7 мая 2017, 11:50

      Терек накажет наш 3енит

      0
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      Рейтинг: +49

      Артист61 7 мая 2017, 11:32

      Сейчас будут накручивать посещаемость.бесплатно билеты по организациям пихают.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Артист61 7 мая 2017, 11:51

      Ну сейчас хоть ерунду не несите, в статье написано, что на матч продавалось всего 30 тысяч билетов, что лишь в полтора раза больше вместимости «Петровского». Их не так и сложно продать.

      3
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 7 мая 2017, 11:29

      Это хорошо!Надеюсь у Зенита хватит совести при такой поддержке победить, и не сделать собственными руками Спартак чемпионом.

      3
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich > shayhaev 7 мая 2017, 12:50

      Я без тебя разберусь на что мне надеяться!Вы только и можете на Зенит дома настраиваться, а Спартак приехал к вам, вы писю нюхали у них!И сегодня,будете землю грызть, а к Спартаку приедете, и тихо мирно ляжете под них

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