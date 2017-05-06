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    Кирьяков: «Арсенал» показал болельщикам, что мы еще живы»

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

    – Качество игры отходит на второй план, когда играются такие матчи. На первый план, конечно, выходят очки. Доволен, что команда показала характер в непростой для нас ситуации, играя с таким соперником, который на равных играл и в Лиге чемпионов с топ-командами и в Лиге Европы. Мы показали всем болельщикам, что мы еще живы, что мы готовы решить главную задачу в этом сезоне и остаться в премьер-лиге.

    – Но количество моментов у ваших ворот не ужасает?

    – Знаете, когда команда борется, бьется… Удача очень важна в таких матчах, ты переламываешь ее на свою сторону, наверное, это и случилось.

    Когда-то нам должно было повезти. Не может же быть такого в нескольких матчах, когда мы пропускали обидные голы. Сегодня нам воздали должок.

    Если команда выигрывает, все помогает: и ролики, и другие какие-то дела. Сегодня самое главное – три очка.

    – Перед следующим туром, может, в кино пойдете?

    – Посмотрим, главное, сейчас восстановить ребят. Прежде всего – психологически, потому что давление было огромное на всех на нас. Я рад, что команда справилась с ним и победила. А там посмотрим. Развлекательную программу не обещаю, но что-то придумаем, может.

    Тульская команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 19:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 мая 2017, 03:50

      все будет нормально

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      Рейтинг: +134

      vinsent 6 мая 2017, 20:56

      да ладно Сереня все нормально если не вылетите в следующем году 6 очей отдадите... так сегодня решило провидение

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 6 мая 2017, 19:29

      Правильно до конца играть

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 мая 2017, 19:25

      Молодцы! Даст бог, останутся. А Спартак-таки выпросил левый пенальти-всё обижались до этого.

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