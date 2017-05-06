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Кирьяков: «Арсенал» показал болельщикам, что мы еще живы»

6 мая 2017, 19:09
4

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

– Качество игры отходит на второй план, когда играются такие матчи. На первый план, конечно, выходят очки. Доволен, что команда показала характер в непростой для нас ситуации, играя с таким соперником, который на равных играл и в Лиге чемпионов с топ-командами и в Лиге Европы. Мы показали всем болельщикам, что мы еще живы, что мы готовы решить главную задачу в этом сезоне и остаться в премьер-лиге.

– Но количество моментов у ваших ворот не ужасает?

– Знаете, когда команда борется, бьется… Удача очень важна в таких матчах, ты переламываешь ее на свою сторону, наверное, это и случилось.

Когда-то нам должно было повезти. Не может же быть такого в нескольких матчах, когда мы пропускали обидные голы. Сегодня нам воздали должок.

Если команда выигрывает, все помогает: и ролики, и другие какие-то дела. Сегодня самое главное – три очка.

– Перед следующим туром, может, в кино пойдете?

– Посмотрим, главное, сейчас восстановить ребят. Прежде всего – психологически, потому что давление было огромное на всех на нас. Я рад, что команда справилась с ним и победила. А там посмотрим. Развлекательную программу не обещаю, но что-то придумаем, может.

Тульская команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Кирьяков Сергей
Комментарии (4)
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Бриг
1494087936
Молодцы! Даст бог, останутся. А Спартак-таки выпросил левый пенальти-всё обижались до этого.
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Decorhome
1494088164
Правильно до конца играть
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vinsent
1494093411
да ладно Сереня все нормально если не вылетите в следующем году 6 очей отдадите... так сегодня решило провидение
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sprint5
1494118200
все будет нормально
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