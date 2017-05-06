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    Амир Натхо выбыл на 3-4 месяца после операции

    Полузащитник «Локомотива» Амир Натхо успешно перенес операцию на травмированном колене. Срок восстановления составит не менее трех месяцев.

    «Амир в пятницу перенес операцию на крестообразных связках, она прошла хорошо. Сейчас он отходит от наркоза, а 8 мая уже вернется в Москву и будет восстанавливаться на базе «Локомотива». По словам доктора, мой сын пропустит около трех-четырех месяцев. Он же, кстати, оперировал и Дмитрия Тарасова, который летал к нему с аналогичной травмой», – сообщил отец игрока Адам Натхо.

    Стоит отметить, что 20-летний полузащитник травмировался 7 марта в матче молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2).

    Источник: ТАСС

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    06.05.2017 11:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 мая 2017, 12:24

      Жаль,игроку быстрейшего выздоровления!!!!!!!!!1

      1
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    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 6 мая 2017, 12:00

      Ну Бибрас то, покруче Амира будет. Даже номер на футболке и то топовее, 66, ну не 21 же

      1
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      ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik > Проекция LADA Priora Coup 6 мая 2017, 17:55

      Амир моложе у него все в переди

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