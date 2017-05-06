Амир Натхо выбыл на 3-4 месяца после операции

Полузащитник «Локомотива» Амир Натхо успешно перенес операцию на травмированном колене. Срок восстановления составит не менее трех месяцев.

«Амир в пятницу перенес операцию на крестообразных связках, она прошла хорошо. Сейчас он отходит от наркоза, а 8 мая уже вернется в Москву и будет восстанавливаться на базе «Локомотива». По словам доктора, мой сын пропустит около трех-четырех месяцев. Он же, кстати, оперировал и Дмитрия Тарасова, который летал к нему с аналогичной травмой», – сообщил отец игрока Адам Натхо.

Стоит отметить, что 20-летний полузащитник травмировался 7 марта в матче молодежных команд «Локомотива» и «Спартака» (1:2).