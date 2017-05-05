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    Моуринью остался недоволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Сельтой»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» обыграли «Сельту» (1:0). По словам португальского специалиста, его не устроил счет, с которым победила английская команда.

    «Я доволен игрой, но недоволен результатом. До перерыва мы должны были забивать как минимум два-три раза. Мы играли достаточно хорошо, чтобы закрыть вопрос о победителе противостояния уже в этом матче, но теперь должны выходить и биться на «Олд Траффорд», – сказал Моуринью.

    Напомним, ответная встреча пройдет 11 мая на стадионе «Олд Траффорд».

    Источник: BBC

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    05.05.2017 00:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 мая 2017, 10:18

      Я тоже на ничью ставил

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 мая 2017, 10:16

      Сельта хорошея, но слабенькая, тот же Андерлехт и Ростов был сильнее с МЮ.
      И если не брать МЮ то Андерлехт был сильнейшим клубом в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 5 мая 2017, 08:09

      Сельта в ответке, ничего не теряя от риска, может и начудить... 1-2...)))

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 5 мая 2017, 07:57

      Над Сельтой это ещё и неплохой результат. Не выделывайся.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 мая 2017, 06:19

      мда, думал что счет будет крупнее, а оно вон как вышло, главное победили...

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 мая 2017, 01:20

      Маур поставил 20 фунтов на Сельту:) Теперь недоволен.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 5 мая 2017, 00:51

      Точно. Руни нужен был вместо лингарда. И уж точно вместо марсьяля... мхитяряна зря заменил, и хоть то ничем не выделялся - мог решить момент.

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