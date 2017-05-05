Моуринью остался недоволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Сельтой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» обыграли «Сельту» (1:0). По словам португальского специалиста, его не устроил счет, с которым победила английская команда.

«Я доволен игрой, но недоволен результатом. До перерыва мы должны были забивать как минимум два-три раза. Мы играли достаточно хорошо, чтобы закрыть вопрос о победителе противостояния уже в этом матче, но теперь должны выходить и биться на «Олд Траффорд», – сказал Моуринью.

Напомним, ответная встреча пройдет 11 мая на стадионе «Олд Траффорд».