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  • Моуринью остался недоволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Сельтой»

Моуринью остался недоволен победой «Манчестер Юнайтед» над «Сельтой»

5 мая 2017, 00:46
7

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы, в котором «красные дьяволы» обыграли «Сельту» (1:0). По словам португальского специалиста, его не устроил счет, с которым победила английская команда.

«Я доволен игрой, но недоволен результатом. До перерыва мы должны были забивать как минимум два-три раза. Мы играли достаточно хорошо, чтобы закрыть вопрос о победителе противостояния уже в этом матче, но теперь должны выходить и биться на «Олд Траффорд», – сказал Моуринью.

Напомним, ответная встреча пройдет 11 мая на стадионе «Олд Траффорд».

Источник: BBC
Лига Европы Сельта Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (7)
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panmon
1493934678
Точно. Руни нужен был вместо лингарда. И уж точно вместо марсьяля... мхитяряна зря заменил, и хоть то ничем не выделялся - мог решить момент.
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la verdad
1493936405
Маур поставил 20 фунтов на Сельту:) Теперь недоволен.
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pegas1276
1493954397
мда, думал что счет будет крупнее, а оно вон как вышло, главное победили...
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BoltCX
1493960249
Над Сельтой это ещё и неплохой результат. Не выделывайся.
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VIPded
1493960949
Сельта в ответке, ничего не теряя от риска, может и начудить... 1-2...)))
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FanatSerj
1493968609
Сельта хорошея, но слабенькая, тот же Андерлехт и Ростов был сильнее с МЮ. И если не брать МЮ то Андерлехт был сильнейшим клубом в ЛЕ.
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alex kidn
1493968704
Я тоже на ничью ставил
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