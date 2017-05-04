«Локомотив» намерен приобрести 24-летнего ганского нападающего

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации Zurnal.rs, представители московского клуба следят за выступлениями 24-летнего ганца и готовы сделать предложение во время летнего трансферного окна.

Отметим, что Боаки выступает за «Црвену Звезду» на правах аренды и принадлежит «Латине». Сербский клуб имеет первоочередное право выкупа футболиста.

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Црвену Звезду» в чемпионате Сербии 11 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами.