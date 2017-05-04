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    «Локомотив» намерен приобрести 24-летнего ганского нападающего

    Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации Zurnal.rs, представители московского клуба следят за выступлениями 24-летнего ганца и готовы сделать предложение во время летнего трансферного окна.

    Отметим, что Боаки выступает за «Црвену Звезду» на правах аренды и принадлежит «Латине». Сербский клуб имеет первоочередное право выкупа футболиста.

    В нынешнем сезоне нападающий провел за «Црвену Звезду» в чемпионате Сербии 11 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2017 20:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 5 мая 2017, 11:13

      сербский чемпионат не показатель, тем более играя за Црвену. И вообще обсуждать слухи, а не факты - лишняя трата времени. Перейдет в ЛОКО, тогда и будет что обсудить.

      -1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 5 мая 2017, 09:04

      на счет хенти, шкулетича и фарфана я был уверен что ни хрена не получится у них в Локо, но вот этот Боаки мне кажется будет отличным приобретением, умеет с обеих ног забивать, головой не плохо играет, хорошее видение поля... Реалу мадридскому даже забивал... я бы хотел видеть его в Локо)

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 4 мая 2017, 22:35

      Бывший игрок Юве как никак, одно время подавал надежды на основу, но так и остался перспективным

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > aimer1988 4 мая 2017, 22:44

      Хенти у нас тоже был бывший игрок Милана и подавал большие надежды...

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      Рейтинг: +380

      aimer1988 > RedGreenHooligan 11 мая 2017, 19:46

      Не, ну Хенти ничего особо нигде не показал, а Боакье и в Примере выступал и в серии А, в серии Б вообще феерил. В сборную основную вызывался

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 4 мая 2017, 21:41

      ну фиг знает... Шкулетич тоже в Сербии забивал чуть ли не в каждой игре... а у этого ганца в Италии статистика совсем удручающая...

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 мая 2017, 20:53

      хоть какие-то слухи начинают появляться

      0
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      Рейтинг: +30

      Yordan Lechkov > Joko21 5 мая 2017, 07:29

      Очередной Хенти...

      0
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