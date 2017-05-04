«Милан» провел переговоры с «Аталантой» по трансферу Кесси

Спортивный директор «Милана» Марко Фассоне провел встречу с агентом полузащитника «Аталанты» Франка Кесси Джорджем Атанганой, спортивным директором Луиджи Сартори и президентом клуба Антонио Перкасси. Красно-черные рассчитывают обойти в споре за футболиста «Рому».

Стоит отметить, что прошедшей зимой «Аталанта» заключила предварительное соглашение с «Ромой» о трансфере Кесси за 28 миллионов евро. Но сделка сорвалась из-за того, что из Бергамо в «Интер» перешел Роберто Гальярдини.

В текущем сезоне 25-летний ивуарийский футболист сыграл 27 матчей в Серии А, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.