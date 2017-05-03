Нападающий «Наполи» Милик снялся в рекламе приложения знакомств Tinder

«Наполи» разместил в твиттере адаптированную рекламу приложения Tinder. Североамериканская социальная сеть была создана в 2012 как платформа для знакомств среди пользователей.

В рекламном ролике принял участие польский нападающий Аркадиуш Милик. Форвард восстановился от травмы и вскоре вернется в основной состав команды. «Меня можно найти на футбольном поле и в Tinder. Найдите меня в поиске и напишите личное сообщение, в котором вы поздравляете меня с возвращением на поле. Автор сообщения, которое понравится мне больше всего, я встречусь с вами», – сказал 23-летний футболист в рекламе.

В нынешнем сезоне Милик забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 21-м матче всех турниров. Игрок сборной Польши перешел в итальянский клуб в августе 2016 год из «Аякса» за 32 миллиона евро. Команда Маурицио Сарри занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А.