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    Нападающий «Наполи» Милик снялся в рекламе приложения знакомств Tinder

    «Наполи» разместил в твиттере адаптированную рекламу приложения Tinder. Североамериканская социальная сеть была создана в 2012 как платформа для знакомств среди пользователей.

    В рекламном ролике принял участие польский нападающий Аркадиуш Милик. Форвард восстановился от травмы и вскоре вернется в основной состав команды. «Меня можно найти на футбольном поле и в Tinder. Найдите меня в поиске и напишите личное сообщение, в котором вы поздравляете меня с возвращением на поле. Автор сообщения, которое понравится мне больше всего, я встречусь с вами», – сказал 23-летний футболист в рекламе.

    В нынешнем сезоне Милик забил восемь голов и отдал одну результативную передачу в 21-м матче всех турниров. Игрок сборной Польши перешел в итальянский клуб в августе 2016 год из «Аякса» за 32 миллиона евро. Команда Маурицио Сарри занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А.

    Источник: Twitter

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    03.05.2017 20:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 4 мая 2017, 00:23

      на травмах сидел парень почти весь сезон!!! чтоб не забыли про него, можно и в ролик попасть)

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