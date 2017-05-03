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    Мутко сравнил финал Кубка России с хорошей свадьбой

    Президент РФС Виталий Мутко поделился наблюдениями от финала Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0). Также Мутко прокомментировал инцидент с дракой в концовке встречи, из-за которой с поля были удалены по два футболиста из каждой команды.

    «Хороший финал, все было как на хорошей свадьбе. Команды старались, но «Урал» «перегорел». «Локомотив» был помастеровитее, был сильнее и заслуженно победил.

    Два игрока это спровоцировали (драку). Мы это все видели, видеокамеры зафиксировали, будем разбирать эпизод», – сообщил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    03.05.2017 08:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 3 мая 2017, 12:15

      Ну куда ж на свадьбе без драки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 3 мая 2017, 10:33

      А гармошку забыли порвать)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 3 мая 2017, 09:48

      Ну а до драки был мальчишник)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 3 мая 2017, 09:36

      Не перестаю удивляться тому, что мутко ну дятел конкретный)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 3 мая 2017, 09:06

      Хороший тамада, и конкурсы интересные...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1414

      Atom2020 3 мая 2017, 09:04

      Хорошая свадьба? ... Скорее хорошие поминки ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 3 мая 2017, 08:38

      А Мутко тамада на ней был!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 3 мая 2017, 08:37

      Тамада высказался

      3
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