Мутко сравнил финал Кубка России с хорошей свадьбой

Президент РФС Виталий Мутко поделился наблюдениями от финала Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0). Также Мутко прокомментировал инцидент с дракой в концовке встречи, из-за которой с поля были удалены по два футболиста из каждой команды.

«Хороший финал, все было как на хорошей свадьбе. Команды старались, но «Урал» «перегорел». «Локомотив» был помастеровитее, был сильнее и заслуженно победил.

Два игрока это спровоцировали (драку). Мы это все видели, видеокамеры зафиксировали, будем разбирать эпизод», – сообщил Мутко.