Гаджиев: «Никакого праздника для «Спартака» «Амкар» устраивать не будет»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против «Спартака».

Стоит отметить, что в данной игре красно-белые могут оформить чемпионство в РФПЛ впервые с 2001 года. Встреча пройдет 13 мая в Перми.

– «Спартак» может стать чемпионом России в Перми. Это мотивирует вашу команду дать бой сопернику?

– Рассчитываем, что на игру придет полный стадион, ведь в городе живет много болельщиков «Спартака». Матч должен получиться интересным. Но никакого праздника для красно-белых «Амкар» точно устраивать не будет!

А что касается мотивации, то футболиста должна заводить любая игра, любая тренировка. Только тогда он растет. Вот этого мы хотим и просим от наших ребят.