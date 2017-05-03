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    Гаджиев: «Никакого праздника для «Спартака» «Амкар» устраивать не будет»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против «Спартака».

    Стоит отметить, что в данной игре красно-белые могут оформить чемпионство в РФПЛ впервые с 2001 года. Встреча пройдет 13 мая в Перми.

    – «Спартак» может стать чемпионом России в Перми. Это мотивирует вашу команду дать бой сопернику?

    – Рассчитываем, что на игру придет полный стадион, ведь в городе живет много болельщиков «Спартака». Матч должен получиться интересным. Но никакого праздника для красно-белых «Амкар» точно устраивать не будет!

    А что касается мотивации, то футболиста должна заводить любая игра, любая тренировка. Только тогда он растет. Вот этого мы хотим и просим от наших ребят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.05.2017 06:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 6 мая 2017, 10:31

      Нам не нужны ваши подарки, спартак в этом сезоне всем всё доказал, так что праздновать будем каждый следующий победный матч

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 мая 2017, 17:13

      Вдуй им штук пять, пусть празднуют.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      perm 242 3 мая 2017, 15:51

      надеюсь получится качественный и интригующий ФУТБОЛ ....

      -1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 3 мая 2017, 13:57

      да Спартак в этом сезоне сам себе праздник преподнесёт) не переживайте там в Перми) лучше играйте в полную силу)

      1
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      Рейтинг: +175

      Freux 3 мая 2017, 13:11

      Болельщики ФК СМ праздник сами устроят))

      1
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 3 мая 2017, 12:46

      праздник спартаку может устроить терек в питере !

      1
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      Рейтинг: +662

      pato08 3 мая 2017, 11:12

      В 27 туре устройте праздник своим пермякам и нам заодно!!!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 мая 2017, 11:10

      Праздник устроит сам Спартак,
      Что-то здесь не так?

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 мая 2017, 10:31

      Спартак-чемпион!!!!!!! Это произойдет в Перми!!!!!!!!

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      Рейтинг: +295

      ильиных 3 мая 2017, 10:20

      Жду Спартак в Перми, отпраздновать чемпионство.

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