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  • Гаджиев: «Никакого праздника для «Спартака» «Амкар» устраивать не будет»

Гаджиев: «Никакого праздника для «Спартака» «Амкар» устраивать не будет»

3 мая 2017, 06:07
16

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против «Спартака».

Стоит отметить, что в данной игре красно-белые могут оформить чемпионство в РФПЛ впервые с 2001 года. Встреча пройдет 13 мая в Перми.

– «Спартак» может стать чемпионом России в Перми. Это мотивирует вашу команду дать бой сопернику?

– Рассчитываем, что на игру придет полный стадион, ведь в городе живет много болельщиков «Спартака». Матч должен получиться интересным. Но никакого праздника для красно-белых «Амкар» точно устраивать не будет!

А что касается мотивации, то футболиста должна заводить любая игра, любая тренировка. Только тогда он растет. Вот этого мы хотим и просим от наших ребят.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Гаджиев Гаджи
Комментарии (16)
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Spartak115
1493784021
Cпартак праздник себе сам устроит! После победы над Вами!
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DZHEK_VOROBEY1987
1493784645
У Спартака уже праздник начинается.
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Bobafett
1493787011
Пускай Спартак отдаст очки Перми, лучше отпразднуем на след матче с тереком дома!
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piligrim1986
1493789177
и не надо. мы сами устроим
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pato08
1493799125
В 27 туре устройте праздник своим пермякам и нам заодно!!!
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vladimir63
1493804780
праздник спартаку может устроить терек в питере !
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Freux
1493806286
Болельщики ФК СМ праздник сами устроят))
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Д Альбертини
1493809027
да Спартак в этом сезоне сам себе праздник преподнесёт) не переживайте там в Перми) лучше играйте в полную силу)
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perm 242
1493815885
надеюсь получится качественный и интригующий ФУТБОЛ ....
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NEON-SM
1494055900
Нам не нужны ваши подарки, спартак в этом сезоне всем всё доказал, так что праздновать будем каждый следующий победный матч
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